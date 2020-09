LeBron a spol. krok od finále! Lakers přetlačili Denver, Howard ubránil Jokiče

Basketbalisté Los Angeles Lakers mají na dosah postup do finále NBA. Ve čtvrtém semifinále zdolali Denver 114:108 a v sérii vedou 3:1 na zápasy. Mají tak tři pokusy na to, aby poprvé od roku 2010 bojovali o svůj 17. titul, kterým by vyrovnali rekord Bostonu.