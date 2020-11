Horký brambor v NBA: rekordman Ariza prolétl čtyřmi kluby za týden

Ještě v neděli 15. listopadu byl hráčem Portlandu Trail Blazers, za který nastupoval i v uplynulém ročníku NBA. S průměrem 11 bodů odehrál 21 utkání. V pondělí už se ale poprvé stěhoval a začala cesta za kuriózním rekordem.

Do svých řad ho získali Houston Rockets, kam se paradoxně dostal již potřetí ve své kariéře. V roce 2009 podepsal s Rockets kontrakt jako volný hráč a o pět let později se do týmu postaveného okolo hvězdného Jamese Hardena vrátil jak jinak než trejdem.

Už tuto středu ale putoval do Detroitu Pistons, kde vydržel pouze do soboty. Od víkendu vlastní práva na 35letého power forwarda Oklahoma City Thunder. Nicméně tahle organizace je momentálně v přestavbě a snaží se sázet spíš na mladší hráče.

Důkazem budiž i trejd hvězdného rozehrávače Chrise Paula a budovaní týmu kolem teprve 22letého Shaie Gilgeous-Alexandera. Součástí omlazovaní má být také český rozehrávač Vít Krejčí, kterého Thunder vytěžili z letošního draftu.

Je tedy dost možné, že Ariza se ani v Oklahomě City příliš dlouho neohřeje a zase půjde o dům dál. V takovém případě by zamířil už do dvanáctého klubu během šestnáctileté kariéry v NBA.

Kuriózní rekord vyvolal řadu reakcí na sociálních sítích. Většinou šlo o vtipné narážky na to, jak si organizace přehazují Arizu jako „horký brambor.“

Ozval se ale i bývalý hráč NBA Quentin Richardson, který retweetnul informaci s tím, že právě jeho rekord byl překonán. Pravdou ale je, že Richardson byl trejdován "pouze" šestkrát. V lize dříve působili hráči Dale Ellis, Chris Gatling, Don MacLean a Billy Owens, kteří si výměnou prošli osmkrát.