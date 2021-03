Příběh první superstar NBA. Baylor (†86) byl inovátor, akrobat i hlas změny

Sport je jako pyramida. Ti dnes největší stojí na zádech svých předchůdců, kteří se opírali a inspirovali od svých dětských hrdinů. A tak dále. Teď tu pyramidu jménem NBA obraťme vzhůru nohama. A dole najdeme Elgina Baylora, praotce akrobatických akcí, střemhlavých smečí, inovátora hry jménem basketbal. V pondělí legendární hráč, s jehož jménem byl poprvé použit výraz superstar, zemřel ve věku 86 let.

Představoval prvního basketbalistu ve vývojové větvi, jež pokračovala Connie Hawkinsem, Juliusem Ervingem, Michaelem Jordanem, Kobe Bryantem či LeBronem Jamesem. Tihle borci, nadpozemští atleti hrající na křídle a plnící televizní highlighty, jsou přímými následovníky odkazu Elgina Baylora. Muže, který jako první začal hrát basketbal nad obroučkou a z často statického divadla vytvořil atletickou show plnou fines a na tehdejší dobu avantgardních zakončení.

Když v roce 1958 vstupoval do NBA, byla to liga bílých hvězd. Barevní kluci byli bráni jen jako obránci či tvrďáci. Zvolili si ho jako prvního v pořadí Lakers, nikoliv z Hollywoodu, tehdy ještě Minneapolis Lakers. Jejich majitel Bob Short prodělal na poslední sezoně tehdy astronomických 100 000 dolarů a vše vsadil na kartu jménem Elgin. V zimě roku 1960 zkusil cvičně uspořádat dva domácí ligové zápasy v Los Angeles, a když přilákaly dost diváků, rozhodl se.

Klub se z Minneapolisu přestěhuje do jižní Kalifornie. NBA tehdy na západním pobřeží USA nebyla, nejzápadněji se létalo do St. Louis, ze kterého je to výrazně blíž k Atlantiku než k Pacifiku. Short musel bojovat s ostatními vlastníky, kterým vadilo zvýšení nákladů i fakt, že si někdo zajímavý trh v LA vykolíkuje před nimi. Nakonec si však svou prosadil a zbytek je historie.

Jako bránit povodeň

Na Elgina Baylora se najednou chodily dívat hollywoodské celebrity, jeho um přitahoval i mladé. Jak by ne. Přehození míče z jedné ruky do druhé během letu vzduchem, klouzání nad palubovkou a smeč s podletem obroučky? Střela přes hlavu? Baylor předváděl do té doby nevídané věci. Nakonec i eurostep, úhybný dvojtakt, kdy po prvním kroku ostře změníte směr, a jenž je připisovaný Evropanům, ukazoval už před šedesáti lety Baylor.

Ač měřil „jen“ 196 centimetrů, přehrával dlouhány strážící koš rychlostí, pohyblivostí a obratností. Uměl driblovat a přihrávat jak málokdo (prahli po něm i Harlem Globetrotters), to všechno se 102 kily živé váhy. Poznávacím znamením Michaela Jordana byl vyplazený jazyk, Baylor měl zase charakteristický tik, kdy se rozběhl s míčem a jakoby nervózně při tom pokyvoval hlavou. V tu chvíli obránci tušili, že je zle. „Bránit Elgina bylo jako bránit povodeň,“ pronesl kdysi křídelník NY Knicks Richie Guerin.

Když v roce 1971 vyšel v New York Magazine článek o Andym Warholovi, v němž autor zdůrazňoval, že popartový umělec je první superstar dějin, ohradil se legendární sportovní novinář Frank Deford šéfredaktorovi časopisu. Tohle zdánlivě nové slovo bylo prý již dávno předtím použito pro Elgina Baylora.

Pravda, tenhle basketbalista byl větší než palubovka sama. Oblíbený a výřečný chlapík, jenž si zakládal na elegantním oblečení a nejen pro své spoluhráče představoval módní policii, bořil mnohé stereotypy. Ten největší boj svedl jak jinak než s rasismem. V jeho nováčkovské sezoně v roce 1959 ho odmítli spolu s dvěma dalšími spoluhráči tmavé pleti ubytovat v hotelu v Charlestonu. Tři barevní kluci nechali recepčního diskutovat se zástupci týmu a šli se najíst. Ani v restauraci je neobsloužili. A tak Baylor, už tehdy šlágr ligy, příští den odmítl nastoupit k zápasu proti Cincinnati Royals. „Jsem člověk, ne zvíře, které patří do klece. Nechci nic víc ani míň než ostatní,“ prohlásil.

Jdi se bodnout! vzkázal majiteli

Baylor byl také jednou ze zásadních postav při boji hráčů o moc v roce 1964. Tehdy měla zápas All Star poprvé přenášet televize, basketbalisté se však zabarikádovali v šatně a odmítali nastoupit, dokud majitelé nezačnou uznávat jejich hráčskou unii a nezlepší jim podmínky. Majitel Lakers Short tehdy hulákal na celou chodbu, že pokud jeho borci okamžitě nevylezou, mají padáka. „Jdi se bodnout!“ odpověděl mu hřmotným hlasem Elgin, jenž si byl dobře vědom své ceny. Tenhle moment se uvádí za úplný prvopočátek síly a prosperity hráčů, které se dnes v NBA těší ve velkém.

Žádný jiný klub se do té doby neopíral o jednu hvězdu tolik jako Lakers. Vždyť během jedné sezony udělal Baylor z týmu s 53 porážkami finalisty NBA. Za kariéru střílel 27,4 bodu na zápas, k nimž přidával 13,5 doskoku. Pouze Michale Jordan a Wilt Chamberlain mají v dějinách střelecký průměr vyšší než on. Ve své nejlepší sezoně měl Baylor průměr 38,3 bodu a 18,6 doskoku!

V jednom zápase skóroval 71 bodů, ve finále 61. Vše do té doby rekordy, o skoro všechny ho však později připravil kamarád Chamberlain. Právě on je jedním z důvodů, proč je Baylor považovaný za nejméně doceněnou hvězdu dějin. Kvůli němu se nikdy nestal nejlepším střelcem sezony, nesklízel individuální trofeje. A bylo to zase kvůli mašině jménem Boston Celtics vedené Billem Russellem, že mu byl zapovězen i mistrovský titul. Sedmkrát za dvanáct sezon v NBA si Baylor zahrál finále, šestkrát prohrál s Celtics a jednou s NY Knicks.

Kariéru ukončil kvůli zraněním po devíti zápasech ročníku 1971/72. V utkání, jímž se loučil, nastartovali Lakers vedení Jerrym Westem a Chamberlainem vítěznou šňůru čítající 33 zápasů (dodnes nejdelší v dějinách), v play off prohráli jen třikrát a konečně se stali mistry. „Je tak krutě nespravedlivé, že Elgin už tohle s námi neprožil. Vždyť to byl on, kdo s námi celou dobu před tím proléval krev, pot a slzy,“ napsal ve své biografii West.

Možná se Elgin Baylor nestal mistrem, tvář NBA však změnil jednou provždy a položil základy basketbalu, jak ho známe a milujeme dnes.