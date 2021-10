Doufám, že minuty budou narůstat, říká Krejčí po premiéře v NBA

Byla to památná noc na startu nové sezony NBA. Tedy pro tuzemský basketbal. Vůbec poprvé se stalo, aby v nejslavnější soutěži do hry naskočili hned dva hráči z Česka. Mladík Vít Krejčí premiérové okusil atmosféru v barvách Oklahomy. Rodák ze Strakonic si během 194 sekund připsal jeden doskok a zaznamenal tři plusové body. „Být na hřišti, hrát zápas a ještě v NBA? Je to prostě skvělý pocit,“ usmíval se navrátilec na palubovky.

Oba Češi druhý hrací den nové sezony NBA naskočili do boje, ani jeden se však z vítězství neradoval. Pro Víta Krejčího to přesto byla velká chvíle, coby pátý český basketbalista si zahrál na nejsledovanější ligové scéně a navíc už v jednadvaceti letech. Navázal na Jiřího Zídka mladšího, Jiřího Welsche, Jana Veselého a Tomáše Satoranského, jenž nastoupil za svůj nový klub z New Orleans.

Mladý debutant naskočil do závěru zápasu na hřišti favorizovaného Utahu. Domácí vyhráli jasně 107:86, ale pro talentovaného rozehrávače šlo o zlomovou událost kariéry. Vždyť loni v září ještě coby hráč Zaragozy utrpěl vážné zranění kolena. „Byl to dlouhý rok a já miluju hrát basket a miluju být na hřišti. Minulá sezona pro mě byla hodně těžká, když jsem nemohl nastoupit ani do jednoho zápasu. Teď je to skvělý pocit,“ zářil Krejčí v rozhovoru druhý den po zápase.

Odehrál vůbec první utkání za Oklahomu City, přípravné zápasy totiž musel vynechat kvůli potížím s vízy. „Byla to nešťastná shoda náhod. Musel jsem odletět na pár dní do Mexika a vízum si vyzvednout. Začátek sezony to zkomplikovalo, já se ale pořád dostávám do formy. Zápasů a příležitostí ještě bude spousta,“ prohlásil.

Očekávalo se, že většinu minut odehraje v rezervním týmu, šanci v NBA ale dostal hned na začátku. „Na každý zápas se připravuji, jako bych jej měl odehrát celý. Byl jsem tedy nachystaný a jsem rád, že jsem tu šanci dostal,“ vyprávěl Krejčí. „Doufám, že minuty budou jen narůstat, protože ten pocit fakt miluju.“

Svůj obranný doskok zaznamenal zhruba minutu před koncem po střele Jareda Butlera a celkem vybojoval tři plusové body. Krejčího tým nicméně podle očekávání na favority nestačil. Český talent odehrál 3 minuty a 14 sekund a sám si uvědomuje, že je stále na začátku cesty. „Víc minut by pro mě bylo úplně nejlepší. Na druhou stranu je pro mě teď nejdůležitější, abych se cítil dobře a dostal se do formy. Hlavně aby drželo koleno, což musím zaklepat, že drží,“ líčil spokojeně. „Krok za krokem se chci dostat do formy, abych mohl být co nejdřív už na sto procent.“