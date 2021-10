Ježdík: Veterán Saty je přínosem. Ale vidí to v New Orleansu a co Krejčí?

Nepochybuje o kvalitách Tomáše Satoranského, není si však jistý, jaké plány s ním v New Orleansu mají. I pro experta Michala Ježdíka je Satoranského šestá sezona v NBA, po níž mu končí smlouva, zahalena řadou otazníků. „Největším význam Satyho pro Pelicans jsou jeho zkušenosti a týmová práce. Teď je otázkou, jestli to tým dokáže využít. Nepochybuji o tom, že je pro ně přínosem. Teď jde o to, aby si to uvědomili i v New Orleansu a dokázali ho využít,“ soudí.

Máte o tom pochybnosti?

„V NBA musí mít každý pochybnosti, protože tam se situace mění každý den a to je to, co nutí podávat hráče každý den maximální výkony. A to je Satyho přednost, jeho přirozeností je pracovat každý den a každý zápas na sto procent, on to jinak neumí. A ještě bych chtěl podotknout, že on může hodně pomoci mladším spoluhráčům, kteří hrají paradoxně na jeho postu. Ale to už je úděl veteránů a Saty je veterán. Když se trochu zasním, hrozně by se mi líbila jeho spolupráce se Zionem Williamsonem. To by mohlo být velmi zajímavé, chemie mezi nimi by mohla fungovat. Myslím si, že ti dva k sobě pasují. Když jsem viděl, kam Satyho trejdovali, hned jsem si říkal, že Zion je jedním z hráčů, kdo by mohl obrovsky benefitovat ze Satyho přihrávek a týmovosti.“

Věříte, že bude Satoranský druhým rozehrávačem týmu za jedničkou Devonte´ Grahamem?

„Těžko odhadovat. Přál bych si to, ale je nutno zmínit jednu věc – je to poslední rok jeho kontraktu. A je otázkou, jak se k tomu New Orleans postaví. Buď ho budou hrát, že ho chtějí vyměnit, anebo ho budou mít na jinou roli. A ta nemusí být spojená jen s minutami.“

Pelicans budou ale pod tlakem, aby vyhrávali a měli na palubovce to nejlepší.

„O tom jsem přesvědčený. Což by mohlo znamenat, že budou hrát hodně veteráni, a to by bylo pro Satyho dobré. Anebo to taky může znamenat stažení rotace třeba jen na sedm hráčů a pak je otázkou, aby se do ní vůbec dostal.“

Jak na vás působí soupiska Pelicans? O týmu se říká, že to je spící obr, který by už měl udělat další krok a minimálně play off si vybojovat.

„Týmy NBA si dělím na ty, které jdou přes velké trejdy, jako třeba Lakers, a pak na ty, které jdou přes draft. New Orleans jsem měl mezi těmi, kteří si to odpracují na draftu. Ale teď už mi začíná připadat, že by měli jít po správných dvou třech hráčích, kteří přinesou výsledek. A oni nic jiného než play off brát nemohou.“

V New Orleansu rychle vyhazují trenéry, potřebují udržet Ziona Williamsona spokojeného a udělat konečně úspěch. V organizaci může být hodně nervozity. Souhlasíte?

„Ano a rozhodně to tým ovlivní. Nestabilita je pro dlouhodobý úspěch strašně negativní faktor. Potřebujete stabilitu, stejné jádro týmu i managementu. A to navenek vypadá, že tam není.“

Pro Satoranksého jde o sezonu, po níž mu bude končit kontrakt. Má se fanoušek bát, že by po ní mohl opustit NBA?

„Hráči jeho typu, který je týmový a miluje basketbal, se vždycky najdou další varianty. A tím nemyslím jen nutně NBA. Evropa by ho určitě vítala s otevřenou náručí. Ale myslím si, že takhle by zatím neměl přemýšlet. NBA je pořád o parník nejlepší liga na světě.“

I vzhledem k finanční realitě evropského basketu, v němž chybí peníze, by byl návrat krokem zpět.

„Jasně. Viděl jsem teď hodně euroligových zápasů a musím říct, že pro mě je Euroliga stará. Je tam hrozně málo změn, hrají pořád stejná jména, hra se zpomalila. Moc mladých nepřichází, ten nejlepší talent mizí do Ameriky. Padá menší počet bodů, což je ostrý kontrast s NBA. Když porovnám Euroligu s NBA, je to stará a pomalá soutěž.“

Pojďme probrat ještě Víta Krejčího a jeho šance v Oklahomě.

„Pro něj to je správné místo ve správný čas. Je to organizace, která se restartuje, je ideální pro takhle mladého hráče poznat tam vůbec atmosféru toho, co NBA je. A když se k tomu přidají i nějaké minuty na hřišti, bude to pro něj v tomhle roce už jen bonus.“

Po jednadvacetiletém Krejčím, který rok nehrál zápas po zranění kolena a předtím v Zaragoze neměl extra minutáž, nejde chtít hned zázraky, že?

„Souhlasím. Klíčem je se adaptovat na to, co se za NBA skrývá, jak náročné je trénování, cestování, extra práce pro hráče, kteří nedostávají minuty. Čím víc tyhle zkušenosti vstřebá, tím líp. Bude to pro něj skvělá zkušenost. Budoucnost OKC teprve přijde. Tohle je pořád začátek reorganizace. Dávají prostor mladým a nemají co ztratit. Pro ně bude úspěch, když třeba jeden ze šesti mladých hráčů, které přivedli, s nimi zůstane dál na dlouhodobý kontrakt. A je dobré, že Vítek může být jedním z nich. Musí se o to ale v téhle brutální konkurenci porvat.“