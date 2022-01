Booker nasázel San Antoniu 48 bodů. Chicago se trápí, Satoranský nehrál

Phoenix se proti San Antoniu dlouho trápil a ve hře ho drželi vedle Bookera hlavně náhradníci v čele s Bismackem Biyombem (17 bodů a 14 doskoků) a Cameronem Paynem, při jejichž pobytu na hřišti Suns přehrávali hráče z lavičky Spurs. Domácí vedli ještě na začátku poslední čtvrtiny, ale od stavu 98:97 vyhráli Suns následující pasáž 14:2 a náskok už si hosté pohlídali.

„Hodně respektuji hru Spurs a mám ji dost načtenou. Vím, co chtějí hrát v obraně, tak jsem se snažil být od začátku agresivní v útoku, abych jim to ztížil, a ono to vycházelo,“ řekl Booker, který měl na kontě 41 bodů už po třech čtvrtinách. Nakonec zaznamenal čtvrtý nejlepší výkon kariéry. Jeho rekordem zůstává 70 bodů z roku 2017.

Zatímco na Západě jsou zatím karty rozdány jasně, na Východě se situace neustále mění. Chicago po jednom z nejlepších období za posledních deset let se v současnosti trápí a prohrálo už počtvrté za sebou. Memphisu podlehlo 106:119, Grizzlies táhli s 25 body Desmond Bane a Ja Morant. V dresu Bulls zaznamenal 24 bodů DeMar DeRozan.

Na Chicago se v čele tabulky dotáhlo Miami, které díky výhře 104:99 nad Torontem předstihlo Brooklyn. Tyler Herro k tomu přispěl 23 body a Jimmy Butler v závěru zápasu zkompletoval triple double za 19 bodů, 10 doskoků a 10 asistencí.

Brooklyn, kterému zřejmě bude chybět až šest týdnů zraněný nejlepší střelec soutěže Kevin Durant, prohrál 107:114 v Clevelandu. Nets tentokrát měli k dispozici Kyrieho Irvinga, který neabsolvoval očkování, takže nesmí hrát hlavně domácí zápasy v New Yorku. V Clevelandu zaznamenal 27 bodů, 7 doskoků a 9 asistencí, ale ani dalších 22 bodů Jamese Hardena Brooklynu nestačilo. Cavaliers týmovým výkonem potvrdili dobrou formu a po páté výhře v řadě už se dostali na čtvrtou příčku Východu před obhájce titulu Milwaukee. Bucks totiž prohráli 114:121 v Atlantě.

Prohráli také New Orleans Pelicans, přestože na hřišti Bostonu vedli v první půli o 18 bodů. Druhá půlka už jim ale nevyšla a Celtics i díky 27 bodům Jaysona Tatuma skóre otočili na konečných 104:92. Český reprezentant Tomáš Satoranský opět zůstal jen na lavičce náhradníků Pelikánů.

Drama se odehrálo v Dallasu, kde domácí nakonec udrželi výhru 104:102 nad Oklahomou City, v jejíž sestavě chyběl Čech Vít Krejčí. Luka Dončič se sice v dresu Mavericks střelecky trápil a trefil jen čtyři ze sedmnácti střel, nakonec ale k výhře přispěl triple doublem za 20 bodů, 11 doskoků a 12 asistencí.

Výhru Charlotte nad New Yorkem 97:87 řídil Miles Bridges osobním rekordem 38 bodů. K tomu přidal i 12 doskoků.

NBA:

Atlanta - Milwaukee 121:114, Boston - New Orleans 104:92, Cleveland - Brooklyn 114:107, Dallas - Oklahoma City 104:102, LA Clippers - Indiana 139:133, LA Lakers - Utah 101:95, Memphis - Chicago 119:106, Miami - Toronto 104:99, New York - Charlotte 87:97, Orlando - Portland 88:98, San Antonio - Phoenix 107:121, Washington - Philadelphia 117:98.