Krejčí znovu nasbíral šest bodů, přidal dvě nahrávky. Oklahoma ale padla

Krejčí nastřádal alespoň šest bodů ve čtyřech z posledních pěti utkání. Body si schoval na druhý poločas: nejprve ke konci třetí čtvrtiny snižoval na 90:105, poté košem s faulem a šestkou upravil na startu čtvrté na 96:110. Přesto to nepomohlo a Oklahoma padla potřetí za sebou.

„Umíme hrát lépe. Musíme mít ostřejší lokty, větší nasazení, musíme hrát víc jako tým. Jinak to nepůjde,“ zlobil se kouč Mark Daigneault. Jeho týmu nepomohlo ani kariérní maximum 33 bodů, 14 finálních pasů a osm doskoků Shaie Gilgeouse-Alexandera.

Za Milwaukee zářil Giannis Antetokounmpo, jenž za necelých 28 minut stihl 39 bodů, když trefil 13 z 19 střel, sedm doskočených míčů i sedm asistencí. S 25 body se přidal také Khris Middleton.

Satoranský promluvil poprvé po trejdech: Mám strašnou chuť do hry!

Hvězdou večera byl Kyrie Irving, jenž při vítězství Brooklynu 132:121 v Charlotte zaznamenal v dresu Nets už třetí padesátibodový výkon. Za svým maximem zaostal o sedm bodů.

„Extratřída. Mladší hráči by měli jeho hru sledovat a pozorovat, aby věděli, co to obnáší, být na této úrovni tak dobrý,“ pochválil spoluhráče Kevin Durant, který zaznamenal 14 bodů a sedm asistencí.

Těsnou výhru 102:99 v Orlandu vybojoval vedoucí celek soutěže Phoenix, který si tak upravil bilanci na 52-13. Vítězství zachraňoval blokem na Franze Wagnera 4,2 sekundy před koncem Mikal Bridges a Suns uspěli posedmé z posledních 10 utkání.

Výsledky NBA:

Charlotte - Brooklyn 121:132, Golden State - LA Clippers 112:97, Indiana - Cleveland 124:127, Memphis - New Orleans 132:111, Oklahoma City - Milwaukee 115:142 (za domácí Krejčí 6 bodů, 1 doskok, 2 asistence), Orlando - Phoenix 99:102.