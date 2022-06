Skvělé zprávy. Už zase lítám, hlásí po operaci talent z NBA Krejčí

Zatímco ostatní borci již klusaly po palubovce s balónem, on se držel mimo. Vítu Krejčímu nedovoluje pravidlo NBA, aby se ještě zapojil do plné přípravy s českým týmem. V Poděbradech trénuje individuálně s kondičním trenérem Michalem Miřejovským a asistentem Lubošem Bartoněm.

Od operace kolene uběhly už víc než dva měsíce. Co vše můžete dělat, jaký je váš nejbližší program?

„Ještě mi chybí týden dva, abych byl po operaci stoprocentní. Příští týden se vracím do Ameriky, kde budu měsíc na Summer League. Doufám, že se tam pořádně rozehraju a pak se začátkem srpna připojím k týmu na přípravu na EuroBasket.“

Tu již absolvujete kompletní?

„Určitě, takový je plán. V tu dobu bych měl být ready hrát. Doufám, že už budu i v herní formě, než přijdu k nároďáku.“

Jak vypadá momentálně vaše působení s reprezentací v Poděbradech?

„Už jsem tu byl minulý týden. Většinou je to tak, že trénuju dopoledne před klukama. Nejdřív brzy ráno s Mířou (kondiční trenér Michael Miřejovský), pak individuálně s Lubošem Bartoněm. Můžu trénovat zatím jen sám. Je to kvůli pravidlům NBA i kvůli tomu, že mi pořád ještě chybí hra pět na pět. Takže to nechci pokoušet, abych se třeba nevrátil do Oklahomy a tam by mě koleno začalo bolet. Všechno začnu dělat až příští týden v Oklahomě. Mám čas, není třeba riskovat.“

Týmy NBA někdy nerady vidí, když se jejich hráči po zranění vracejí a hned naskočí přes léto do národních reprezentací. Musel jste si EuroBasket v Oklahomě vydupat?

„Je pravda, že kvůli kolenu tam byli nějaké pochybnosti, ale já jsem jim vysvětlil, že už jsem minul dvě velké akce a tuhle chci fakt hrát. Takže jsem na tom trval a oni mi samozřejmě vyhověli. Ví, jak moc to pro mě znamená. Vlastně i z určité části budou rádi, když nastoupím. Můžu se dobře rozehrát a připravit na kemp. Nejdůležitější je stav kolene. A to je naprosto skvělé. Kdyby mě po operaci trošku bolelo, situace by byla jiná, ale jelikož se cítím fakt skvěle, tak budou rádi, když se rozehraju. Ani pak do Oklahomy nepřijedu na kemp nijak pozdě, možná dorazím o čtyři dny později než někteří mladší. Kemp začíná až koncem září, takže to je úplně v pohodě.“

Je vám čerstvě 22 let, ale už jste zažil dvě reprezentační zklamání. Kouč Ronen Ginzburg vás nevzal na MS 2019 do Číny, o loňskou olympiádu jste přišel kvůli rekonvalescenci se zraněným kolenem. Do třetice už něco podobného nechcete zažít, že?

„Fakt to bolelo, když jsem se nemohl účastnit těch velkých akcí a být součástí týmu. Těším se na to, že teď budu s klukama a doufám, že urveme dobrý výsledek. Fakt se na to těším!“

A fanoušci uvidí nového Vítka Krejčího, který bude moci zase běhat jak dřív?

„Věřím tomu, protože se cítím fakt skvěle. Operace byla nutná, koleno je vyčištěné, jsem bez jakékoliv bolesti. Teď ještě dostat z hlavy, abych se při některých pohybech nebál. Toho se teď snažím zbavit. Trénuju na sto procent a všechno jde dobře.“

Operační zákrok byla klasická artroskopie?

„Ano, bylo to čištění obou menisků. Vyčistili mi všechno, co bylo třeba a je to neuvěřitelná úleva. Ke konci sezony se menisky o sebe dřely, byla to hrozná bolest. Poslední měsíc jsem žil na ibuprofenech, ale musel jsem sezonu dohrát. Není to asi úplně nejlepší, ale měsíc se to dá vydržet. Hned po operaci, i když jsem nemohl běhat, jsem cítil koleno mnohem čistější.“

Takže teď už člověk smečuje s radostí?

(smích) „Je to tak. Všichni, co mě znají, mi říkali, že před tím, když jsem zadunkoval, to bylo takový jen tak tak, že jsem se nad obroučku sotva dostal. Teď už se cítím dobře, zase můžu lítat.“

Vypadáte hodně fit. Kolik vážíte? Nepracujete na přibírání svalové hmoty?

„Teď vážím 94 kilo a můj plán je 95, protože nechci přibrat moc, abych si udržel atletičnost. Hodně jsem zesílil, na tom pracujeme s Mířou. Cítím se teď líp než kdykoliv předtím. Není potřeba přibrat deset kilo.“

Co vám řekli při výstupním rozhovoru v Oklahomě? Překvapil jste je dobrou fazonou v trojkách?

„Bavili jsme se o mé roli, co bude příští rok. Samozřejmě nebude stejná jako tuhle sezonu, kdy byla spousta kluků zraněných a já dostal hodně prostoru. Uvidíme. Nejdůležitější je pro mě, abych byl zdravý.“

Ve čtvrtek je draft do NBA, vaše Oklahoma má hned tři práva výběru v prvním kole včetně toho druhého v pořadí. Budete sledovat, jaká konkurence vám přibude?

„Budu to hlavně sledovat jako hráč týmu. Budu rád, když se tým posílí a budeme moct uhrát v příští sezoně lepší výsledek. Těším se.“

Sledoval jste play off, které skončilo minulý týden titulem Golden State?

„Rozhodně! Je vidět, že basket v play off je úplně jiný než v základní části. Bylo super koukat, i když mě trošku mrzí, že z finále jsem toho už moc nestihl, protože jsem byl v Česku. Ale i tak to byla skvělá motivace.“

Tu můžete použít už při Summer League, v níž nastupují méně vyzkoušení hráči a nováčci celků NBA. Letos poprvé se uskuteční v Las Vegas za účasti všech třiceti ligových klubů . Těšíte se?

„Byl jsem tam už minulý rok. Sice jsem nehrál, ale byl jsem tam s týmem. Je to sice hrozný blázinec, hrají se zápasy jeden za druhým, ale taky jde o dobrou zkušenost. Je dobré se ukázat před všemi týmy.“

Tušíte, kteří z hráčů Oklahomy budou také povoláni na Summer League?

„Ani nevím, určitě bude hrát některé zápasy i třeba Poku (Aleksej Pokuševski, dvacetiletý Srb se dvěma sezonami v NBA). Budeme mít velký tým. Ještě před Summer League jedeme na pár dní na turnaj v Utahu, takže nás čeká spousta zápasů.“

Vypadá to, že léto máte zase veskrze basketbalové. Bylo jiné než ta předchozí?

„Určitě. Před tím jsem dva roky nebyl doma, protože jsem rehabilitoval nebo se připravoval v Americe. Takže teď bylo hodně kamarádů a známých, s kterými jsem se chtěl v Česku potkat. A užíval jsem si každý moment.“

Dovolená u moře neproběhla?

„Ještě ne. Dva dny po sezoně jsem měl operaci v Americe a od té doby jsem každý den rehabilitoval, neměl jsem prakticky žádné volno, maximálně víkendy. Takže plán je po Summer League, které končí 18. července, že si na týden někam zajedu a pak se přidám k repre. Fakt se na to těším.“

Už jste známým jménem na české basketbalové mapě, ale v reprezentaci jste pořád ještě nováčkem. Jak si připadáte ve společnosti ostřílených matadorů Satoranského a spol.?

„Je pravda, že jsem toho s klukama moc neabsolvoval. Ale těším se na spolupráci, všechny znám. Bude to jen o tom se sehrát. Nepřicházím, že bych to tady chtěl nějak rozčísnout. Prostě se jen přidám ke klukům, které tu máme skvělé a dokázali super věci. Jen doufám, že jim budu moct nějak pomoct.“

Vít Krejčí v sezoně NBA

Zápasy: 30

Zápasy v základní pětce: 8

Minuty: 23,0

Body: 6,2

Úspěšnost střelby: 40,7%

Úspěšnost trojek: 32,7%

Doskoky: 3,4

Asistence: 1,9

Získané míče: 0,6