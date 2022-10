Tu máš! Šokující rvačka spoluhráčů na tréninku šampionů, v akci provokatér

Draymond Green je podepsán pod všemi úspěchy Warriors posledních let • Reuters

V červnu společně slavili mistrovský titul v NBA, teď se perou. Draymond Greene a Jordan Poole, opory basketbalistů Golden State Warriors, se dostaly do ostrého konfliktu přímo během tréninku na nový ročník slavné ligy. A záběry z rvačky, které získala stanice TMZ, fanoušky NBA doslova šokovaly. Je na nich vidět, jak dvoumetrový Green uzemnil spoluhráče ostrým pravým hákem: Poole se okamžitě skácel na palubovku, další eskalaci poté zabránil trenérský tým.

Warriors platí za elitní organizaci NBA: od roku 2015 získal tým ze San Franciska, jehož největší hvězdou je střelec Steph Curry, už čtyři tituly – ten poslední letos v červnu. Pod všemi je podepsán i Draymond Green: jeho statistiky sice neohromí, ale pro hru Golden State je svérázný křídelník a nejlepší obránce NBA za sezonu 2016-2017 nepostradatelný.

Green je ale také vyhlášený provokatér: během kariéry byl několikrát suspendován vedením NBA i klubem, přímo na lavičce se v listopadu 2018 pohádal i s hvězdným spoluhráčem Kevinem Durantem, tehdejší oporou týmu. „Měli jsme úspěchy i před tím, než jsi sem přišel ty,“ vmetl překvapenému Durantovi do tváře během oddechového času.

Tentokrát se Green dostal do křížku s Jordanem Poolem, který v NBA odkroutil teprve tři sezony, ale během té poslední patřil s průměrem 18,5 bodu k hlavním tahounům Golden State. „Tyhle věci se zkrátka dějí. Nikdo to nevidí rád, ale stává se to,“ snažil se zprávy o konfliktu během tréninku mírnit generální manažer Warriors Bob Myers. „Draymond se v šatně omluvil všem, byl u toho i Jordan. Pokud jde o jeho potrestání, budeme to řešit interně.“

Jenže to bylo ještě před tím, než na veřejnost unikly záběry z incidentu: na nich je jasně patrné, že nešlo o žádnou nevinnou strkanici. Green na sebe s Poolem evidentně verbálně útočí, prvně jmenovaný poté pomalu přejde ke svému spoluhráči, ten ho odstrčí – a následuje překvapivě ostrá rána pěstí. „Wow, tak to je daleko horší, než jsem si představoval,“ reagoval na Twitteru známý novinář Bill Simmons: „Klidně z toho mohla být zlomená čelist.“

Poole nicméně trénink dokončil. Jak ale incident poznamená týmovou chemii obhájců titulu?