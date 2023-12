Detroit zaznamenal negativní rekord NBA. Krejčí z Atlanty znovu v „béčku“

Pistons poznali radost z výhry naposledy v prvním domácím utkání sezony 28. října. V úterý proti Nets vedli až o 14 bodů. Navíc se mohli spolehnout na Cadea Cunninghama, autora 41 bodů, z toho 37 ve druhé půli, devíti doskoků a pěti asistencí. Ve výsledku to ale před téměř 20 000 fanoušky nestačilo.

„Velká část zátěže je svěřena mně, na hřišti i v šatně. Každý den se snažím tým vést, ale vzhledem k bilanci 2-28 je vidět, že se mi to zatím nedaří. Je tak správně, že jsem tváří všeho, co se děje,“ prohlásil Cunningham, jenž trefil 15 z 21 střel. Jeho jediným spoluhráčem s více než 15 body byl Bojan Bogdanovič (23).

„Musíme být k sobě upřímní. Nikdo na sobě nechce mít nálepku, jakou teď máme my, navíc je prostě tohle moje práce. Trenéři jsou hodnoceni na základě svých výsledků,“ řekl kouč Detroitu Monty Williams.

Brooklyn dovedli k výhře Cameron Johnson s 24 a Mikal Bridges s 21 body, celkem se tým opíral o šest dvouciferných střelců.

Krejčí zamířil do „béčka“

Atlanta prohrála v noci na středu v Chicagu 113:118 a na její lavičce na rozdíl od sobotního duelu s Memphisem nebyl Vít Krejčí, jenž před Vánoci s Hawks podepsal dvoucestný kontrakt. Podle informací na sociálních sítích zamířil český basketbalista do záložního týmu College Park Skyhawks. Třiadvacetiletý Krejčí se vrátil do Atlanty poté, co se klub vzdal letos v létě jeho služeb. Rodák ze Strakonic usiloval před začátkem sezony neúspěšně o místo v Minnesotě, po zranění palce na levé ruce se přesunul do spřáteleného týmu Iowa Wolves, který hraje nižší zámořskou soutěž G-League.

Po návratu do Atlanty sledoval Krejčí sobotní utkání Hawks proti Memphisu z lavičky. V úterním zápase však už na soupisce trenéra Quina Snydera chyběl.