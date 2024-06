J&J. Chtěli je rozeštvat, místo toho (možná) vzniká nová dynastie NBA

Dallas ovládl finále play off NBA a získal titul • ČTK / AP / Elsa

Dallas ovládl finále play off NBA a získal titul • ČTK / AP / Michael Dwyer

Dallas ovládl finále play off NBA a získal titul • ČTK / AP / Charles Krupa

Dallas ovládl finále play off NBA a získal titul • ČTK / AP / Charles Krupa

Dallas ovládl finále play off NBA a získal titul • ČTK / AP / Michael Dwyer

Dallas ovládl finále play off NBA a získal titul • ČTK / AP / Charles Krupa

Dallas ovládl finále play off NBA a získal titul • ČTK / AP / Charles Krupa

Dallas ovládl finále play off NBA a získal titul • ČTK / AP / Elsa

Dallas ovládl finále play off NBA a získal titul • ČTK / AP / Charles Krupa

Dallas ovládl finále play off NBA a získal titul • ČTK / AP / Charles Krupa

Dallas ovládl finále play off NBA a získal titul • ČTK / AP / Michael Dwyer

Dallas ovládl finále play off NBA a získal titul • ČTK / AP / Charles Krupa

Nebylo to žádné drama. V pátém zápase finále zdolali Boston Celtics pomlácené hosty z Dallasu 106:88 a v sérii dominovali 4:1 na zápasy. Už v poločase toho posledního vedli o 21 bodů a policejní složky kolem haly TD Garden už v tu dobu stály na špičkách. Bary v okolí dostaly příkaz nikoho nepouštět dovnitř a zabednit dveře i okna, pokud se oslavy zvrtnou. Na další basketbalový titul čekalo město dlouhých 16 let, euforický výdech z dokončené práce ho zcela pohltil a po sloupech veřejného osvětlení na přilehlé Causeway Street lezli nadšení lidé v zelených a bílých barvách.

„Na tuhle noc nezapomenu do konce života. Dlouho jsem musel poslouchat srač…, co o mě lidé říkají. Ale stálo to za to,“ koupal se v pocitu zadostiučinění Jayson Tatum, jenž 31 body a 11 asistencemi přispěl k finální výhře. Cenu pro MVP série bral ale jeho parťák Jalen Brown. Ač měl horší čísla (20,8 bodu, 5,4 doskoku a 5,0 asistencí), za akce v klíčových okamžicích mu cenu pro nejužitečnějšího borce přiřklo 7 z 11 hlasujících zástupců médií.

Mezi dvěma spoluhráči panuje rivalita. Kouč Dallasu Jason Kidd se pokusil o poslední zoufalý krok během série, když Browna označil za nejlepšího hráče soupeře, byť všeobecně je tak vnímán Tatum. Nakonec je to on, kdo byl vybrán do týmu USA pro olympiádu v Paříži, kdežto Brown nikoliv. Kabinou Celtics se však vlna řevnivosti neprohnala, tým zůstal silný a pospolitý.

Obyčejně zachmuřený Brown měl po posledním finále konečně úsměv od ucha k uchu, poplakal si i při vzpomínce na nedávno zesnulou babičku a vzdal úctu svému mentorovi Billu Russelovi, po němž je cena pojmenována. „Nedokážu slovy popsat své emoce. Jsem požehnaný a ohromně vděčný,“ jásal s lyžařskými brýlemi na očích, když se šampioni sprchovali šampaňským.

Dvě J, Jayson & Jalen, konečně dokončily misi, po jejímž splnění vás v Bostonu teprve začnou skutečně uznávat. Posíleni srdcervoucími zážitky dospěli v šampiony. Pryč je pachuť z ligového finále 2022, kdy proti Golden State vedl Boston 3:2 na zápasy a nedokázal doma sérii zavřít. Zapomenuto je loňské play off a krach s Miami v sedmém zápase finále Východní konference. Výzvy k roztržení dua urostlých křídel utichnou.

Celtics předvedli zcela dominantní sezonu. Vyhráli 80 ze 101 zápasů. Nejlepším týmem už byli v základní fázi (64:18), play off proletěli se skóre 16:3. Tatumovi je pouze 26 let, Brown je jen o rok starší. Ti dva se budou ještě lepšit. Kostra týmu je podepsaná i pro příští sezonu, někteří ještě déle. Bookmakeři mají Boston za jasně největšího favorita i dalšího ročníku NBA, hovoří se o vznikající dynastii.

Ta se začala rodit před jedenácti lety, když Celtics rozmetali zbytky posledního mistrovského týmu z roku 2008 a vyměnili do Brooklynu hvězdné veterány Paula Pierce a Kevina Garnetta za výběry v draftu, které pak využili v získání Browna (2016) s Tatumem (2017). Ti pak spolu sehráli téměř 1300 zápasů, než získali Larry O´Brien Trophy.

„Byli jsme pod velkým tlakem, často nás kritizovali, ale to je Boston. Tady jsou nejvyšší nároky a to je správně. A poslouchat, že děláte dobrou práci, je stejně nebezpečné jako slyšet hlasy, že nestojíte za nic. Teď se pojďme radovat a užívat si odměnu za tvrdou práci,“ vyzval bostonský kouč Joe Mazzulla, v pětatřiceti letech nejmladší trenér šampionů NBA za poslední půlstoletí.

A na podzim, na úsvitu nové sezony, se bude pod strop TD Garden věšet osmnáctý prapor šampionů…