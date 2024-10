Ufon v roce 2. Wembanyama přibral 11 kilo, už teď lituje soky v NBA

Po devatenácti odehraných sezonách v NBA už není mnoho věcí, které by rozehrávačskou hvězdu Chrise Paula vyvedly z míry. Přesto i devětatřicetiletému borci spadla při jednom z prvních tréninků na nové adrese v San Antoniu brada. Victor Wembanyama dostal přihrávku kousek před trojkovou čarou, odrazil se z jedné nohy a čistou střelou skóroval za tři body. „Do prd…,“ ulevil si Paul. „Tohle neudělal zdaleka poprvé. A ještě jsem ho neviděl minout,“ zakroutil hlavou Harrison Barnes, jenž v tu chvíli „Wembyho“ bránil a v žertu znechuceně rozhodil rukama, jak že má takovému člověku z jiné planety čelit.

NBA je ligou monster, lidí naprosto výjimečných fyzických parametrů. A tahle monstra teď pokládají skoro za nefér, že proti nim stojí někdo ještě na jiné úrovni. Wembanyama narostl do výšky 221 centimetrů, rozpětí paží má 244 centimetrů a jeho dosah činí téměř 10 stop (305 cm). V této výšce je obroučka, což znamená, že Wembanyama se jí dotkne jen na špičkách, aniž by vyskočil.

Vtip je však jinde. Borci takových proporcí bývají neohrabaní, neumějí dobře střílet ani pořádně driblovat. Mladičký Francouz tohle vše ale zvládá tak, jako kdyby měl hrát na úrovni NBA rozehrávače nebo křídlo. Mechanika jeho střelby je bezchybná, při driblinku má míč jak přilepený k ruce. Jeho koordinace pohybů a obratnost je něco, co při jeho výšce v basketbalu ještě nikdy nebylo k vidění. Díky tomu předvádí akce, nad nimiž zůstává rozum stát. Jednonožky z trojky nejsou jedinou jeho libůstkou. Stačí „nacentrovat“ míč vysoko k obroučce a čekat, kde že se zjeví Wembyho paže a tvrdě zasmečují. S pomocí veterána Paula, jenž vzal tenhle fascinující džob vedle Francouze, než aby se jinde snažil o titul, bude takových akcí ještě víc.

Stále platí, že ještě zkázonosnější je Wembanyama v defenzivě. S 3,6 bloky byl jako nováček nejlepší v celé lize, v hlasování o nejlepšího obránce sezony se umístil na druhém místě a pro nadcházející ročník, jenž startuje z úterý na středu, je jasným favoritem na tuto trofej.

Jestliže v první sezoně za Atlantikem naplno dostál pověsti největšího talentu, který od LeBrona Jamese do ligy vtrhnul, v roce 2 už míří dominovat celé soutěži a pozvednout svůj texaský tým mezi obávané soupeře. Individuální statistiky měl sice v minulém ročníku excelentní (21,4 bodu a 10,6 doskoku), vytknout mu však šlo, že k týmovému úspěchu mladých San Antonio Spurs to nevedlo (bilance 22:60). Přemýšlivý a nesmírně inteligentní Francouz to také vnímá.

„Cením si všech trofejí, ale chci je především proměnit v cihly, z nichž v budoucnu vybudujeme něco velkého. Jedna cihla sama o sobě není moc, když jich ale nahromadíte víc, můžete postavit palác,“ vyhlásil před druhou sezonu, v ní už se jeho jméno skloňuje mezi kandidáty na MVP ligy a sázky na to, zda se zúčastní zápasu All Star, je zbytečné vypisovat.

Na velké budoucnosti Wembanyama systematicky pracuje. Jen krátce poté, co Spurs v dubnu skončila sezona, se na dva měsíce zavřel do tréninkového centra v San Antoniu a budoval soubojovou sílu, která mu v prvním roce chyběla. Nabral 11 kilo hmoty a na olympiádě doma v Paříži už byl nejlepším hráčem stříbrné Francie, kterou 26 body ve finále proti hvězdnému výběru USA dlouho držel ve hře o zlato. I díky agresivnímu a silovějšímu basketu, který předváděl.

Po druhém místě mu nakonec zklamáním zvlhly oči. „Pořád se učím. Být soupeřem, měl bych strach, co přijde za pár let,“ vyhlásil tehdy s myšlenkou na pomstu a po krátké pauze už zase dřel v tělocvičně pod dohledem Jamala Crawforda, trojnásobného nejlepšího šestého muže v NBA a borce, který s míčem umí hotová kouzla.

Ovládání balónu, vytváření střel sám pro sebe. Rozehrávačský trénink pro jednoho ze tří nejvyšších mužů soutěže – to je další unikát. Ač legendární Shaquille O´Neal tvrdí, že Wembanyama nemůže skutečně dominovat, pokud nezmění styl a nebude hrát pouze pod košem, Francouz je připraven vyvést ho z omylu.

Tentokrát už se nebude úspěch jedné z tváří ligy měřit jen osobními statistikami, ale také kolonkou vítězství celého týmu Spurs. Ti v minulé sezoně coby nejmladší tým ligy platily daň z nezkušenosti. V zápasech, kdy bylo skóre pět minut před koncem do pěti bodů rozdílu, vyhráli jen 13 ze 41 utkání. Když byly obrany fyzičtější a duel se lámal, Wemby pod tlakem chyboval.

„To se teď změní. Už nebudeme tak nedbalí, nebudeme dělat chyby z nerozvážnosti. Dostal jsem rok na rozkoukání, teď už musíme být všichni lepší,“ slibuje progres Wembanyama. Experti předvídají Spurs velké zlepšení na 35 až 37 výher v sezoně, což ještě na play off stačit nebude. Má jít o poslední přelomový rok, než Wembanyama a spol. začnou terorizovat zbytek ligy.

Tak je totiž tichý Francouz, jemuž je cizí jakákoliv extravagance a pozlátko made in NBA, nastavený ve všem, co dělá. Když Spurs v přípravě uspořádali pro rozptýlení turnaj v ping pongu, prohrál v semifinále s novým rozehrávačem Paulem. A pořádně ho to žralo. „Dneska je Chris nejlepší, ale to nevydrží. S ping pongem nemám moc zkušeností, ale dost jsem se za poslední dobu zlepšil. Za chvíli už bude vše jinak,“ prohlásil tehdy rozmrzele.

Nejen na zeleném stole s pálkami, ale dost možná také pod koši NBA.

Victor Wembanyama v první sezoně NBA

nováček roku (jednohlasně zvolený)

druhý v hlasování o nejlepšího obránce ligy

člen nejlepší defenzivní pětky ligy

Statistiky