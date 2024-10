Hollywoodská show: LeBRONS v akci. V USA ale nejde o první rodinný klan

Poslední velký sen si splnil. Hvězdný LeBron James poprvé nastoupil do zápasu NBA se svým synem Bronnym, čímž se společně zapsali do historie zámořské soutěž. Dosud se nikdy nestalo, aby otec se synem hráli ve stejné době, natož ve stejném týmu. A značka James se mohla radovat, v úvodním utkání sezony LA Lakers porazili Minnesotu 110:103.

Nejlepší střelec v historii NBA LeBron James nastoupil v základní sestavě domácích Lakers. Dvacetiletý Bronny se na palubovku dostal čtyři minuty před koncem druhé čtvrtiny a fanoušci 55. hráče letošního draftu přivítali bouřlivým potleskem. Spolu s otcem odehrál zhruba dvě a půl minuty.

„Jsi připraven? Vidíš tu intenzitu? Prostě hraj v klidu a chyby neřeš. Jdi tam a dej do toho všechno,“ řekl James synovi těsně před nástupem do hry. Devětatřicetiletý nejlepší střelec v historii NBA k výhře přispěl 16 body, pěti doskoky a čtyřmi asistencemi. Bronny odehrál 2 minuty a 41 sekund a nebodoval. Zaznamenal však dva úspěšné doskoky. „To, že jsem nastoupil ve stejném zápase jako táta, si budu pamatovat navždy. Byl to skvělý zážitek,“ řekl Bronny.

Pozvánku na výjimečný večer dostala také baseballová dvojka Tim Raines st. a Tim Raines ml., otec a syn si spolu zahráli v MLB za Baltimore v roce 2001. A náramně se bavili. „Vědět, že jsou u toho, to je cool moment v historii sportu,“ usmíval se LeBron.

Lakers pod vedením nového trenéra J.J. Reddicka táhl především Anthony Davis, který začal sezonu 36 body a 16 doskoky. Domácí uspěli, i když proměnili jen pět z 30 trojek. První výhře Lakers v úvodním utkání sezony od roku 2016 nezabránil ani Anthony Edwards, který byl s 27 body nejlepším střelcem Minnesoty. Podkošová posila z New Yorku Julius Randle si připsal 16 bodů a devět doskoků, francouzský pivot Rudy Gobert měl 13 bodů a 14 doskoků.

Před druhým zahajovacím utkáním obhájci titulu z Bostonu nejprve vyvěsili v hale mistrovský praporec a poté porazili 132:109 NY Knicks. Domácím k výhře pomohlo i 29 trojek, čímž vyrovnali rekord NBA, který vytvořilo Milwaukee v prosinci 2020.

Dosavadní maximum mohli Celtics překonat, ale z posledních 13 pokusů z dálky už netrefili ani jeden. „Vypadalo to, jakoby nás někdo proklel. Dokud jsme se hrou bavili, fanoušci nás hnali dopředu, všechno do sebe zapadalo. Jakmile jsme se ale začali soustředit na rekord, tak jsme nebyli schopní trefit ani stodolu," prohlásil Jaylen Brown, autor šesti trojek a 24 bodů.

Lídrem vítězů byl Jayson Tatum, jenž zaznamenal 37 bodů i díky osmi trojkám z 11 pokusů a 10 asistencí. Derrick White dal 23 bodů. Celá základní pětka Bostonu nastřílela dvouciferný počet bodů. Celtics vedli v zápase až o 35 bodů. Za Knicks dali po 22 bodech Jalen Brunson a Miles McBride.

Otec a syn v zámořských soutěžích

2024 LeBron James a Bronny James (LA Lakers/NBA) 2001 Tim Raines st. a Tim Raines ml. (Baltimore/MLB) 1990 Ken Griffey st. a Ken Griffey ml. (Seattle/MLB) 1973 Gordie Howe a Marty a Mark Howe (Houston/WHA)