30 000 bodů. Durant to dokázal jako osmý v NBA. Kdo je pro něj inspirací?

Pokoření hranice bylo otázkou času. Durant totiž z osobních statistik neslevuje. Zápasů, kdy vstřelí pod dvacet bodů, je jen málo. Proti Memphisu se nakonec zastavil na 34 bodech. Ani jeho příspěvek Suns k výhře nestačil a tým z Arizony je tak pod hranou postupu do play off, ale to je jiný příběh.

Durant byl nedávno nominován do svého patnáctého All-Star Game NBA v kariéře. Basketbalový svátek se koná už v neděli 16. února v San Francisku. Teď se mu ale dostalo ještě větší pocty.

Dvojnásobný šampion NBA a čtyřikrát zlatý olympionik se díky překonání třiceti tisíc bodů v nejprestižnější lize světa dostal do společnosti velikánů, jakými jsou LeBron James či Kareem Abdul-Jabbar.

„Vždycky bylo mým cílem dostat ze sebe maximum každý den své kariéry,“ prohlásil dojatý Durant. Ani v šestatřiceti letech nepolevuje. Ve Phoenixu má průměr přes 27 bodů na zápas a je tahounem celé organizace. Zmíněných třicet tisíc bodů během kariéry nastřílel kromě Phoenixu ještě v barvách dnes už zaniklého celku Seattle SuperSonics. Dále válel za Oklahomu, Golden State či Brooklyn.

„Kevin je pravděpodobně jeden z nejneuvěřitelnějších střelců, jaké jsem kdy vedl," řekl trenér Suns Mike Budenholzer. „Taky jsem byl mnohokrát jeho soupeřem u střídačky. Je hezké být na jeho straně. Jeho výška i manipulace s míčem jsou na fenomenální úrovni,“ pěl ódy po zápase kouč Phoenixu na Duranta.

„Klobouk dolů před ním. Doufám, že jen tak neskončí. Chceme ho na palubovkách vídat dál,“ složil poklonu svému soupeři i hvězdný rozehrávač Memphisu Ja Morant.

Byla to zkrátka noc Kevina Duranta. Jeho milník komentovali také někdejší top hráči NBA Dirk Nowitzki a Hakeem Olajuwon. Když se to Durant dozvěděl, byl v sedmém nebi.

„Taková chvála od těch dvou! Chci říct, že zrovna od Dirka a Hakeema jsem okoukal tolik, že je to skoro až trestné. Prostě mě vždycky takoví velikáni inspirovali. Je vzrušující vůbec hrát NBA,“ pokračoval dál dobře naladěný Durant. Ten překonal zmíněnou bodovou hranici necelý týden poté, co se spekulovalo o tom, že jej Phoenix vymění. „Je to součást byznysu. Každý to musí pochopit,“ komentoval před několika dny. Nyní jsou Suns díky němu zase o něco víc v kurzu.

Kdo v NBA překonal 30 000 bodů?

1. LeBron James – 41 623 bodů

2. Kareem Abdul-Jabbar – 38 387

3. Karl Malone – 36 928

4. Kobe Bryant – 33 643

5. Michael Jordan – 32 292

6. Dirk Nowitzki – 31 560

7. Wilt Chamberlain – 31 419

8. Kevin Durant – 30 008