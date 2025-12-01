Minus PĚT na Letné: příčiny a ztráty Sparty na Slavii, od mentality po sestavu
Je o titulu rozhodnuto? Ne, není! Ani zdaleka. Pětibodový rozdíl mezi vedoucí Slavií a v posledních týdnech nekompaktní Spartou však vypovídá o větších problémech na adrese Letenských. Deník Sport a web iSport v sedmi bodech srovnává dva nesmiřitelné rivaly.
Kadeřábek vs. Bořil
(Ne)nasazování Pavla Kadeřábka je mezi fanoušky, ale i experty, velkým tématem už řadu měsíců. V základní sestavě s českým strojem Sparta v sezoně nikdy neprohrála. V poslední době zvládla těžké partie v Mladé Boleslavi i ve Varšavě. Přesto proti Pardubicím seděl Kadeřábek na lavici, do akce byl Priskem vyslán až za kritického stavu 0:2. Přitom je fit, fyzicky připravený, dva zápasy v týdnu zvládne. Povinnosti si na bojišti plní, na rozdíl od Preciada, zodpovědně, přísně profesionálně. Slávistickým ekvivalentem, z hlediska zkušeností a přístupu, je Jan Bořil. Jenže se s ním v Edenu nakládá jinak. Trpišovský moc dobře ví, co v něm má za poklad. Jakmile to jen trochu jde, veterána okamžitě využije. Slavii to prospívá v organizaci hry, stabilitě, v emočním nastavení.
Mentalita, náročnost
Proč Slavii v sezoně ještě nikdo nedonutil se sklopenou hlavou gratulovat rivalovi k triumfu? Magickými slovy jsou extrémní náročnost a mentalita. Všichni si bez výjimky a bez remcání plní zadání. Kdyby ne, šéfové kabiny je vynesou v zubech. Netoleruje se ani drobný prohřešek. Právě hvězdy – Provod, Bořil, Holeš – jdou příkladem. Netrpí hvězdnými manýry, pro dobro týmu by se rozkrájely. Neexistuje, že by se lídři nezúčastnili souboje, nevrátili se za spoluhráče, nesnažili se napravit chybu. Trpišovský přesně tyhle typy zbožňuje, důsledně si je do týmu vybírá. I proto Slavia tak málo kolabuje. V pěti posledních ligových sezonách padla pouze v 11 ze 157 utkání. Jen těžko si lze představit, že by dopustila takovou mentální sebedestrukci jako Sparta s Pardubicemi. Jistě, Priske je také náročný a přísný kouč. Na podzim ale nemá mužstvo stoprocentně pod kontrolou. V tom za Trpišovským značně zaostává.
Trenérské tahy
Opět si pojďme vzít na pomoc poslední víkend. Trpišovský vklínil do sestavy teenagera Jelínka. O nasazení nezkušeného kluka uvažoval už dřív, jenže pro premiéru mu chtěl dopřát komfortu v podobě zkušeného okolí. Jednoduše přemýšlel tak, aby se mladík cítil na hřišti bezpečně. Možná je to jen drobnost, nicméně slávistický kouč už má období divokých rotací a těžko uvěřitelných změn v sestavě za sebou. Přísně se spoléhá na osu, na ni nabaluje zbytek. Jedině ten obměňuje. A to i v Lize mistrů. Máš výkonnost? Tak hraj! Dva zápasy týdně nejsou problém. Naopak Priske pružnou páteř týmu po letním návratu ke Spartě dosud nenašel. Letenští ve čtvrtek vyhráli na Legii. Ano, výkon nebyl excelentní, ovšem v neděli pozdě večer šli do akce čtyři jiní hráči. Nehráli Kadeřábek, Zelený a Ryneš, nositelé stability. Proč?
Rozdíl v brance
Podívejme se na klíčové situace z víkendových zápasů. Jindřich Staněk vychytal po 27 sekundách nájezd Gigliho Ndefeho. Tím výrazně pomohl Slavii k dobrému rozjezdu a nakonec snadné výhře 3:0 nad Slováckem. Zato sparťan Peter Vindahl inkasoval z podobných pozic dva góly do 35 minut. „I když udělá dobré zákroky, nemám u něj absolutní jistotu,“ řekl expert deníku Sport Petr Ruman. Sedmadvacetiletý Dán patří s ohledem na počet chycených gólů na 90 minut mezi nejhorší gólmany v nejvyšší české soutěži, když zaznamenal hodnotu –0,32. Staněk má –0,08, díky čemuž se řadí do průměru. Jeho náhradník Jakub Markovič se v pěti odchytaných zápasech dostal na pozitivní číslo 0,2, což ho vyšvihlo mezi brankáři do top trojky.
Porovnání brankářů
Jindřich Staněk
Jakub Markovič
Peter Vindahl
chycené góly na 90 minut
–0,08
0,2
–0,32
chycené góly celkem
–1,04
1,2
–5,87
Zdroj: Wyscout
Zastupitelnost stoperů
Slavia mezi stopery jasně vítězí. Postupně přišla o mistrovskou trojku, když jí vypadli kvůli zdravotním problémům Igoh Ogbu, Jan Bořil a Tomáš Holeš. Jenže obrovský zásah se na defenzivních výkonech vůbec neprojevil. Trenér Jindřich Trpišovský si vypomohl i přechodem na čtyřku, při absenci lídrů vynikli Štěpán Chaloupek, David Zima a také Tomáš Vlček. Najednou je těžké odhadovat, které personální obsazení je vlastně ideální. To samé platí také u Sparty, jen z negativního pohledu. Letenští nasadili do posledních šesti ligových utkání vždy jinou stoperskou variantu. Na pozici levého stopera střídají Jaroslava Zeleného, Asgera Sörensena nebo Adama Ševínského. Podobné tahy se odehrávají i ve středu, byť Filip Panák má devět startů v základní sestavě v řadě. Stabilní situace byla do zranění Emmanuela Uchenny napravo. Priske vyřešil nouzi proti Legii (1:0) stažením Pavla Kadeřábka, ve hře je i varianta s Jakubem Martincem.
Porovnání defenzivy
Slavia
Sparta
Inkasované góly
12
21
Očekávané inkasované góly (xGA)
12,3
13,21
Domácí prostředí
Slavia je v Edenu ultra silná, na domácím hřišti prohrála ligové utkání naposledy před víc než dvěma lety s Plzní (1:2). V této sezoně přišla před vlastními fanoušky zatím o čtyři body, když remizovala s Hradcem Králové (2:2) a Zlínem (0:0). Sparta upustila na letenský trávník celkem sedm bodů. Ano, nejde o velký rozdíl, přesto může hrát v boji o titul zásadní roli. Priskeho svěřenci prohrávali v sedmi (!) domácích zápasech z devíti – nakonec třikrát vyhráli, dvakrát remizovali a v neděli s Pardubicemi poprvé prohráli (2:4). „Je to v přístupu každého z nás. Doma nemůžeme hrát taková utkání,“ zlobil se kapitán Lukáš Haraslín. Sparťané inkasovali na vlastním stadionu dohromady čtrnáct gólů, což je oproti „sešívanému“ celku výrazný skok (5).
Kvalita šancí
Trenér Priske si ještě na začátku listopadu pochvaloval, že Sparta vstřelila v této sezoně nejvíc gólů ze všech týmů. To neplatí od patnáctého kola, kdy ji předskočila – pochopitelně – Slavia. A později také plzeňská Viktoria. Rozdíl zatím není oproti odvěkému rivalovi nijak výrazný, jde o tři branky. Přesto jsou Letenští málo nebezpeční. Místo toho drží balon, přihrávají si a nejsou schopni se propracovat k vyloženým šancím. Jejich hodnota očekávaných gólů se vyšplhala v tomto soutěžním ročníku na 26,11 gólu, což je řadí až za Slavii (36,27), Plzeň (33,29) a Karvinou (29,98). Slavia jde zároveň víc do zakončení, když má zhruba o 2,5 střely víc než Sparta.
Porovnání ofenzivy
Slavia
Sparta
vstřelené góly
35
32
očekávané vstřelené góly (xG)
36,27
26,11
střely
287
238