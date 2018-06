Auda si protáhl sezonu o play off v Itálii. Hrát tam si dovede představit

Je na něm znát, že si třeba v posilovně nakládá víc než jiní. A nyní zase předvedl, že i sezona pro něj skončí, až když si řekne on. „Líbilo se mi to. Dokázal bych si to tam představit,“ řekl Patrik Auda, který po vypadnutí z play off v Polsku přijal ještě nabídku zahrát si vyřazovací bitvy v italské Sérii A v dresu Avellina. Na přelomu června a července by chtěl rovněž zabojovat s reprezentací o MS.

Už se zdálo, že mu sezona skončila. Jeho Rosa Radom vypadla z play off polské ligy v prvním kole a vypadalo to na chvilku volna doma v Brně. O dva dny později se ale Patriku Audovi rozdrnčel telefon. A ta nabídka se nedala odmítnout.

Chcete si vyzkoušet play off italské Serie A?

„Dlouho jsem se o tom nerozhodoval. Pro mě to byla další šance ještě si trošku prodloužit sezonu. Viděl jsem v tom pro sebe jen pozitivní věci,“ usmál se český basketbalista, který si tak po drsné sezoně ještě dal pár týdnů navíc s týmem Avellina.

Nebylo to poprvé. Něco podobného se mu již stalo, když v minulosti odcházel z Polska do španělské Mantresy. „Tohle ale bylo vyloženě na play off, takže nebylo jasné, na jak dlouho tam budu. Situace předtím pro mě dopadla dobře, měl jsem šanci si zahrát v kvalitní soutěži a získat nové zkušenosti.“ usmál se Auda.

Což se povedlo i nyní.

„Letos jsem viděl několik italských týmů. Když jsem byl v Polsku, tak jsme hráli proti Benátkám Ligu mistrů. S Avellinem jsem hrál jen proti Trentu, ale ze všech těch týmů bylo vidět, že je italská liga hodně kvalitní. Hraje se rychle, tvrdě,“ hodnotil.

První zápas v play off sice ještě nehrál, neboť se stále řešily ještě přestupní záležitosti, už ale byl alespoň na tribuně a okoukával hru.

„To mi pomohlo do zápasů, které jsem pak hrál. Šel jsem do toho s tím, že jsem v týmu nový. Že ukážu vše, co umím a buď mu pomůžu, nebo když trenér nebude chtít, má stále dost hráčů, které může nechat hrát místo mě,“ přibližoval své myšlenkové pochody.

V každém ze čtyř zápasů, které pak v dresu Avellina zvládl, zaznamenal dvojciferný počet bodů. Statisticky nejvydařenějším byl hned úvodní čtvrtfinálový zápas, kdy na 15 bodů a dva doskoky potřeboval jen 16 minut.

„Určitým způsobem jsem spokojený. Mohl jsem ale hrát lépe. Bylo cítit, že je konec sezony. Letos těch zápasů pro mě bylo hodně – polská liga, Liga mistrů, reprezentační okna a do toho jedno i druhé play off. Cítil jsem, že ke konci toho už bylo hodně. Celou dobu jsem se ale snažil pomoct týmu, jak nejvíc můžu,“ přiznal.

A ač Avellino nedokázalo projít přes první kolo vyřazovacích bojů, udělala na rodáka z Ivančic Serie A dojem: „Líbila se mi atmosféra zápasů, Avellino jako město i okolí. Lidi tam basketem hodně žijí. Dost italských týmů hraje evropské poháry, to by se mi taky líbilo. Takže ano, dokázal bych si představit tam strávit celou sezonu,“ usmál se.

Nyní se tedy aktuálně soustředí na reprezentační přípravu, kdy se na přelomu června a července Češi utkají v kvalifikaci o MS v Pardubicích s Finskem a Bulharskem. Momentálně totiž bojuje se zraněním nohy.

„Každým dnem se to mění. Je to ve fázi léčení, nejúčinnější je na to laser. Už jsem byl na pár sezeních v Brně i Praze. Lepší se to, ale není to ještě stoprocentní. Jen doufám, že se nám to podaří dotáhnout do konce a budu na zápasy připraven,“ přeje si Auda.

Zápas s Finskem se odehraje v pátek 29. června, Bulhary Češi vyzvou 2. července. Oba zápasy začínají shodně v 18 hodin.