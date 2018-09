Kříž před bitvou o MS: Atmosféra bude divočejší, ale snad bezpečná

Co jste tedy na tu palubovku říkal?

„Tak je pravda, že ta aréna něco pamatuje. Co jsme se bavili po tréninku, tak byla postavená někdy po šedesátých letech, což je celkem doba. Tomu odpovídá stav i vzhled. Myslím, že ale palubovka a koše budou adekvátní, abychom se neměli na co vymlouvat a podali stoprocentní výkon.“

Jak to nicméně vyřešit, aby v zápase nebyly zbytečné ztráty a chyby?

„Ono se zdá, že ten míč na některých místech nevyskočí, ale poté, co jsme si to osahali, tak těch míst zase není tolik. Nemyslím, že by ten míč nějak zásadně měnil směr nebo přestával skákat… A pak je tu i druhá věc: pokud to nemají protihráči přesně zmapované, kde ty místa jsou, tak jsme na tom s nimi stejně.“

Co tedy říct k hale celkově? Vypadá to, že se zde může stvořit pěkný kotel?

„Nevím, jaká bude atmosféra, ale jestli se ta aréna naplní, tak to bude určitě velký zážitek a super atmosféra. Snad se to bude dát přirovnat k tomu, co bylo v Pardubicích.“

Fakt? Tohle by mohlo být ještě divočejší ne?

„Ano, jsme přeci jen v bývalé Jugoslávii, takže nevíme, co čekat. Určitě to může být divočejší, ale snad se to zase udrží v rámci slušných možností, aby to bylo bezpečné.“

Tady se Češi porvou o MS. Podívejte se, jak vypadá sarajevská hala 360p REKLAMA

Jak se pak i těšíte na bosenskou podkošovou hvězdu Jusufa Nurkiče?

„No, další hráč z NBA, který proti nám nastoupí. My ale také máme teď hodně kvalitních hráčů, takže věřím, že Honza Veselý s Ondrou Balvínem se o něj postarají. Doufejme, že nebude mít moc příležitostí, aby nás výrazně trápil.“

Jak velké lákadlo tedy je to případně v neděli dorazit a postoupit?

„Lákadlo je to velké a všichni o tom přemýšlí, že je to blízko. Určitě do toho zápasu jdeme s tím, že chceme vyhrát a přiblížit se tomu postupu co nejvíc.“

Bude Bosna a Hercegovina nicméně díky své atmosféře těžší soupeř než Rusko?

„Co se týče Rusů, mají vyrovnanější kádr, ale tohle také nebude jednoduché. Atmosféra udělá své, nicméně se s tím musíme srovnat a nastoupit do toho jak chceme. Věřím, že to dovedeme do vítězného konce.“