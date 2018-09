Satoranský nespal, slavilo se i vodkou. A teď na MS LeBrona, přejí si Češi

Česká mužská basketbalová reprezentace si v roce 2019 zahraje na mistrovství světa. Poprvé po 37 letech! Historický úspěch národní tým náležitě oslavil. „Ještě jsem nespal. Nějaká oslava tedy proběhla. Přeci jen neděje se to každý den a na mistrovství světa jsme postoupili poprvé. Myslím si, že oslavit takový úspěch je důležité,“ uvedl po přistání na pražském letišti Tomáš Satoranský. „Užili jsme si to moc. Dlouhou dobu to pro nás bylo něco nemyslitelného,“ dodal.

„Je to neskutečný moment pro mě jako kouče, pro hráče, ale i pro celý český basketbal. Parádně jsme to oslavili. Vypilo se mnoho drinků, piv a vodky. Byla to skvělá noc, i když jsme toho moc nenaspali,“ doplnil slova Satoranského trenér Ronen Ginzburg.

Oslavy se rozjížděly pomalu, ale nakonec si je Češi náramně užili. „Noc byla dlouhá. Navíc hned potom přišlo náročné cestování, takže teď už se těším do postele,“ řekl s úsměvem na rtech křídlo Jaromír Bohačík. „Samozřejmě jsme si to ale užili. Ze začátku byly oslavy takové vlažné, protože jsme si neuvědomovali, co jsme dokázali, a zároveň jsme si nebyli jistí, že jsme skutečně už postoupili. Potom se ale atmosféra uvolnila a bylo to příjemné,“ pokračoval.

Bezprostředně po zápase brzdil kromě nejistoty české emoce i fakt, že si postup vybojovali na soupeřově palubovce. „Byli jsme opatrní kvůli tomu, že jsme si skutečně nebyli jistí, že už jsme postoupili, ale také proto, že v hale bylo mnoho fanoušků, kteří nepřišli vyloženě na nás. To byla další věc, která naše slavení bezprostředně po zápase malinko tlumila,“ objasnil.

Basketbalisty čekají sice ještě čtyři kvalifikační zápasy, ale pomalu už mohou přemítat, jaké soupeře by si přáli na mistrovství světa potkat ve skupině. „Už jsme se o tom bavili. Samozřejmě všichni chtějí USA. Je to ale v podstatě jedno a myslím si, že ať už nám bude vylosován do skupiny kdokoliv, tak si šampionát užijeme,“ je si jistý Bohačík.

„Už jsme si dělali srandu z toho, kdo bude bránit Stephena Curryho a LeBrona Jamese. To by byl určitě největší zážitek pro všechny,“ dodal kapitán národního týmu Pavel Pumprla.

„Kromě Tomáše Satoranského a Jana Veselého, kteří si proti takovým hráčům už mohli zahrát v NBA, se s nimi nikdo z nás nepotkal a bylo by to skvělé, změřit s nimi síly. Určitě bych bral i týmy jako Brazílie či Argentina, to by byly rovněž zajímaví soupeři. Ale na MS se těším bez ohledu na to, s kým budeme hrát,“ navázal basketbalista Nymburka.

To Tomáš Satoranský je asi jeden z mála, kdo po USA úplně netouží. „Samozřejmě to všichni řeší, protože je to možnost popasovat se s největšími hvězdami. Já bych si je do skupiny asi úplně nepřál,“ tvrdí.

Jistí účastníci MS v basketbalu 2019 Čína Tunisko Nigérie Řecko Německo Česká republika