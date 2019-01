Poslední Phoenix překvapil, porazil v NBA lídra konference Denver | iSport.cz

Hlavní podíl na tom měli Kelly Oubre, který nastřílel za Phoenix 26 bodů a přidal 11 doskoků, a loňský první hráč draftu DeAndre Ayton. Ten v sobotním duelu nasbíral 22 bodů a 13 doskoků. Denveru nepomohlo pět dvouciferných střelců, kterým vévodil pivot Nikola Jokič s 23 body a 10 doskoky.

Proti svému bývalému klubu Los Angeles Clippers se vytáhl Blake Griffin. Při prvním návratu do Staples Centra dovedl Detroit 44 body k vítězství 109:104. "Před zápasem se strhl velký humbuk a docela jsem se těšil, ale jsem rád, že to mám za sebou. Příště už to nebude takový blázinec," řekl Griffin.

Zatímco Griffin byl nejlepším střelcem sobotního programu NBA, Karl-Anthony Towns z Minnesoty předvedl sezonní maximum celé ligy v počtu doskoků. Proti New Orleans jich nasbíral 27, a když přidal stejný počet bodů, postaral se o vítězství 110:106.

Timberwolves si připsali pod novým kouče Ryanem Sandersem první domácí výhru a po třech utkáních s ním mají pozitivní bilanci. "Snažím se zápas co zápas přinést na hřiště tolik energie, kolik můj tým potřebuje," řekl Towns.

Výsledky:

LA Clippers - Detroit 104:109, Miami - Memphis 112:108, Minnesota - New Orleans 110:106, Oklahoma City - San Antonio 122:112, Orlando - Boston 105:103, Phoenix - Denver 102:93, Sacramento - Charlotte 104:97, Utah - Chicago 110:102.