Satoranský uzavřel sezonu senzační čtvrtinou. NBA dojal konec legendy | iSport.cz

Boston přijel do haly Capital One Arena bez šesti hráčů základní rotace. Wizards toho využili a vedli už v první čtvrtině o 21 bodů. Celkově v ní nastříleli 39 bodů. Ve druhé části se Boston dotáhl, ale ve třetí dal 12 ze svých 19 bodů Satoranský a díky tomu měli domácí neustále navrch.

Jenže poslední čtvrtinu Celtics proti náhradníkům Washingtonu ovládli v poměru 27:15 a slavili vítězství. Bradley Beal odehrál jen 16 a půl minuty, i tak stihl 16 bodů, pět doskoků a čtyři asistence. Dvojnásobný účastník Utkání hvězd se stal prvním hráčem v historii Wizards, který v sezoně udržel své průměry na 25 bodech, pěti doskocích i asistencích.

"Byla to hodně nevyrovnaná sezona, kdy se nám nepovedlo urvat nějakou delší šňůru výher. Měli jsme hodně zranění, v týmu se také hodně hráčů protočilo. Myslím, že to bylo dokonce rekordní číslo v klubové historii," řekl Satoranský. "Na začátku sezony to nebyl ten tým, který by si sednul, tak jak by měl, ale myslím, že v jejím průběhu se to změnilo. Ale na začátku je ta chemie důležitá a to se nepovedlo," dodal český hráč, kterému končí tříletá smlouva s Washingtonem.

"Byl to těžký ročník," hodnotil kouč Washingtonu Scott Brooks. "Nicméně jsme bojovali a stalo se i hodně dobrých věcí. Někteří hráči se chopili příležitosti jako Thomas Bryant nebo Troy Brown. Mohli jsme se opřít také o Portise, Parkera, ale hlavně Brada (Beala). Přestože se nám moc nedařilo, Brad byl ten, kdo dokázal tým pokaždé táhnout," dodal.

Legenda Nowitzki končil kariéru se slzami v očích

Nejlepší evropský střelec v historii NBA Dirk Nowitzki oznámil ve 40 letech konec kariéry. Německý basketbalista strávil všech 21 sezon v zámořské lize v dresu Dallasu Mavericks, v němž nastoupí naposledy dnes v noci na hřišti San Antonia. V posledním domácím utkání se blýskl sezonním maximem 30 body a přispěl k výhře 120:109 nad Phoenixem.

"Možná jste to čekali, tohle byl můj poslední domácí zápas," oznámil se slzami v očích Nowitzki. "Je to hodně emotivní, byla to neuvěřitelná jízda," řekl německý veterán, jenž v roce 2011 slavil s Dallasem titul. O čtyři roky dříve byl jako první Evropan vyhlášen nejužitečnějším hráčem NBA.

"This was my last home game."



Dirk Nowitzki teared up officially announcing his retirement 👏 pic.twitter.com/olv6dhjqiR — SportsCenter (@SportsCenter) April 10, 2019

Utkání hvězd si rodák z Würzburgu zahrál čtrnáctkrát a v historickém pořadí střelců NBA je šestý. Na této pozici se držel už od konce roku 2015, kdy předstihl Shaquillea O'Neala. V této sezoně jej v říjnu odsunul LeBron James, který se už mezitím propracoval na čtvrté místo před Michaela Jordana.

Před rozlučkovým zápasem má Nowitzki na kontě 31.540 bodů. Poslední sezonu mu přitom zkrátila operace kotníku, po níž přišel do poloviny prosince o 26 duelů. Do play off se s Dallasem neprobojoval.

S reprezentací vybojoval bronz na mistrovství světa v roce 2002 v USA, kde byl nejlepším střelcem i nejužitečnějším hráčem šampionátu. V dresu Německa slavil i evropské stříbro (2005) a v Pekingu si splnil sen o účasti na olympijském turnaji.

Po konci kariéry si bude užívat hlavně rodiny. "S dětmi budu cestovat a dělat věci, které jsem po celou tu dobu u basketu dělat nemohl. Určitě nebudu spěchat s rozhodnutím, co dál. Užiju si nejdříve čas s rodinou," dodal otec tří dětí, které má se švédskou manželkou Jessicou.

NBA:

Chicago - New York 86:96, Cleveland - Charlotte 97:124, Dallas - Phoenix 120:109, Detroit - Memphis 100:93, LA Lakers - Portland 101:104, Miami - Philadelphia 122:99, Minnesota - Toronto 100:120, New Orleans - Golden State 103:112, Oklahoma City - Houston 112:111, Utah - Denver 118:108, Washington - Boston 110:116 (za domácí Satoranský 19 bodů, 4 doskoky, 5 asistencí).