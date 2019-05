Katastrofa. Prohra s Efesem byla ve špatné obraně, smutnil Veselý | iSport.cz

Co bylo tedy podle vás hlavní příčinou porážky?

„Byla to katastrofa v obraně, a to rozhodlo zápas. V obraně jsme nehráli vůbec agresivně a pak ten útok tak vypadá, že nedáváme otevřené střely. Všechno bylo v obraně.“

Vy jste přesto dal 14 bodů. Jak osobně vám ten zápas sedl?

„Já se cítil v pohodě, na hřišti jsem se cítil dobře, ale celkově jsme jako tým hráli špatně v obraně.“

Bylo možná znát i tréninkové manko, že jste vy a Kalinič nyní nějaký čas netrénovali s týmem a pak to bylo v souhře znát?

„Já jsem tady pět let, takže o tom tréninku to není. A jestli někdo z nás přemýšlel nad tím, že jsme chyběli nebo ne, tak to jsou výmluvy, na které se tady nehraje. Vyhořeli jsme v obraně, a to rozhodlo.“

Co říct k Larkinovi, který vám nasázel 30 bodů. Jak moc těžko se bránil?

„Měli jsme něco připravené, ale nedrželi jsme se toho a on toho využil. Dal na začátku nějaké lehké střely a pak už to šlo samo.“

Je to kaňka na skvělé sezoně?

„Před dvěma lety jsme vyhráli titul a šli do play off z pátého místa. Teď jsme sice základní část vyhráli, ale to nehraje roli. Rozhoduje, jak se odehraje play off a Final Four.“

Jak se teď motivovat do zápasu o třetí místo?

„Tak hlavně si odpočinout a snažit se na to zapomenout. Těžce se na to samozřejmě zapomíná, ale musíme do toho dát vše.“