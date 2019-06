Incident při finále NBA! Divák strčil do Lowryho, pak mu ještě nadával | iSport.cz

Rozehrávač Toronta Kyle Lowry se během středečního třetího zápasu finále NBA dostal na palubovce Golden State do konfliktu s fanouškem domácích. Muž do basketbalisty, který při snaze zachránit míč mířící do autu vletěl až mezi diváky sedící přímo u hřiště, strčil a vulgárně mu nadával. Pořadatelé výtržníka z arény vyvedli.