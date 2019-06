Washington dal Satoranskému první nabídku. Zájem má ale pět týmů NBA | iSport.cz

Zavřete oči a zkuste si to představit. Tomáš Satoranský v Texasu, v dresu Dallasu Mavericks, v němž se tak proslavil jiný Evropan Dirk Nowitzki a v němž teď bude mimo Luky Dončiče řádit i jeho velký kamarád Kristaps Porzingis.

Nebo jinak. Tomáš Satoranský v týmu sedmnáctinásobného šampiona NBA Bostonu Celtics, kde své nejlepší chvíle strávil i Jiří Welsch. Či snad Tomáš Satoranský v barvách Indiany Pacers, která rok co rok věří, že se probojuje do finále východní konference NBA?

Možné je vše a ještě víc. Vedle těchto tří týmů se totiž na českého rozehrávače zaměřilo i Orlando Magic nebo Phoenix Suns a od 30. června, 18.00 východního času (od půlnoci 1. července českého času) se ukáže, jak moc všichni o jeho služby stojí. V tu chvíli se totiž oficiálně otevře přestupový trh NBA, ve kterém bude Satoranský rovněž figurovat. Přičemž ve hře budou velké peníze.

„Satoranský a Thomas Bryant jsou pro Wizards prioritou. Na rozdíl třeba od Bobbyho Portise, který bude pravděpodobně příliš drahý,“ míní insider Chase Hughes z NBC Sports, který i informaci o pětici údajných zájemců (Mavericks, Celtics, Pacers, Magic a Suns) přinesl. Jen zájem však nestačí.

I proto Washington Wizards už rodákovi z Prahy nabídl (formální) kontrakt na čtvrtý rok v hodnotě 3 911 484 dolarů, čímž z něj udělal chráněného volného hráče a bude moci reagovat na každou nabídku od konkurence a vyrovnat ji. Ty totiž na 99 % přijdou.

„Satoranský však bude mít roli na trhu ztíženou tím, že jsou k dispozici i jiná, větší jména na jeho herní pozici. Jako rozehrávači zde budou Kemba Walker, Kyrie Irving a D´Angelo Russell. Dále je zde i robustní druhý sled, kde jsou Malcolm Brogdon, Terry Rozier a Ricky Rubio,“ vyjmenovává Hughes. „Je to skvělý rok být volným hráčem, ale ne tím nejlepším pro rozehrávače,“ doplňuje.

Ve Washingtonu by českému borci mohlo vyhovovat, že si zde již zvykl (nedávno se mu narodila i dcerka), že se možná na post generálního manažera zřejmě dostane Tommy Sheppard, který k němu chová sympatie a také, že i na postu rozehrávače by mohl mít příští rok zelenou, neboť hlavní lídr John Wall bude kvůli zraněné achilovce takřka celou sezonu mimo.

Klíčová však pro něj bude jak hodnota, tak i délka další smlouvy… „Neboť toto je čas kontraktu s velkým K, který by ho mohl zabezpečit do konce života,“ mínil i bývalý hráč Jiří Zídek.

Spekuluje se tudíž, že roční částka, o niž si Satoranský řekne, by mohla vyrůst až na 10-12 milionů dolarů, čímž by se stal nejlépe placeným českým sportovcem. „Kolik peněz nakonec dostane, je těžké předvídat. Jedním z potenciálních srovnání by mohl být rozehrávač Raptors Fred VanVleet, který ročně vydělá něco málo přes 9 milionů dolarů. A ač je VanVleet zřejmě lepší, Satoranský by nyní mohl na trhu získat ještě víc. Brzy uvidíme, jak cenný ve skutečnosti je,“ dodal Hughes.