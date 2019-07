Koučovo pokračování? Šéf ČBF chce vysvětlení, Vaughnová ho zklamala | iSport.cz

Je emotivní. Každou akci prožívá. Každý time out vede od plic. Snaží se předávat nejen rady, ale i energii. Motivovat. Burcovat. Dva zápasy ten impulzivní koučing od Štefana Svitka na české basketbalistky na ME zabíral. V tom třetím ale jako by nepomohlo nic.

Po kolapsu a prohře o třináct bodů s Černou Horou jeho svěřenky dohrály už v základní skupině a skončí na celém turnaji předposlední, patnácté. Nejhůř v historii.

A slovenský expert bude mít zřejmě co vysvětlovat.

„Mé hodnocení? Skupina pro nás byla dobrá, hratelná. Měli jsme z ní jít dál, takže samozřejmě jde o zklamání,“ řekl šéf svazu Miroslav Jansta.

„Je třeba vyzdvihnout dvě věci: výborný výkon proti Francouzkám a obrat proti Švédkám, kdy hráčky otočily zápas z minus 17. To je mělo nakopnout. Jenže místo toho přišlo totální selhání v obraně i útoku s Černohorkami. Hráčky nebyly schopné dát zpod koše jednoduché střely, a když v obraně neuhlídají rozehrávačku a pivotku, tak nejde vyhrát. Do té doby jsme se prezentovali dobře, ale co je to platné, když v klíčovém duelu selžeme,“ litoval.

Přitom stačilo málo. Třeba i prohrát o jedenáct bodů. Jenže Češky toto manko nabraly hned v úvodu a už se jen sbíraly. V závěru měly sice ještě ztrátu o sedm, nakonec ale prohrály o třináct. Hrála roli psychika? Tlak z možného postupu? Nebo snad některá rozhodnutí trenéra, jenž dál zachovával hlasitou nótu a tím mohl podle některých fanoušků hráčky vynervovat?

„To bych neřekl. Jestliže to doteď zabíralo, tak tady se stalo něco jiného, že to nezabralo. Jestli mu to někdo chce vyčítat za jeden zápas, tak je to nesmysl. I ve všech zápasech předtím, které jsme vyhráli, křičel a bylo to v pořádku, takže hledat chyby v tomhle nejde,“ mínil Jansta. „Tam se stalo něco jinde, vidím to spíš v psychice. Nevím. Je to zklamání a selhání v rozhodujícím zápase, ale nemá cenu dělat tragické závěry, protože ten tým si dosud vedl dobře. Jeden zápas nemůže vše vygumovat,“ tvrdil šéf svazu.

Vaughnová? Osobní zklamání, říká Jansta

Je to přesto škoda dvouleté práce, za níž Svitek stál u české vítězné kvalifikace na ME či zdoláním bronzových medailistek z Belgie. „Bylo by nespravedlivé říkat, že máme špatný tým a špatný ženský basketbal. Sice jsme selhali v jednom klíčovém zápase, což vrhá stín na všechnu dosavadní dřinu, ale jedeme dál. Osobně si myslím, že práce hlavního trenéra byla velmi dobrá, spíše musíme rozebrat, co se stalo v tom týmu, aby se to příště nestalo. Je potřeba mluvit s trenérem,“ řekl Jansta.

Bude to na pořadu dalších dní. Trenéru Svitkovi totiž končí smlouva a sám z Rigy včera vzkázal, že by rád pokračoval. Co rozhodne? „Budu od ženské složky na federaci čekat, co mi k tomu řekne. Mně osobně se trenér líbil, jak pracoval, ale musím s ním teprve mluvit. Bylo by nespravedlivé teď cokoliv říkat. Před patnácti lety jsem udělal jedno rychlé rozhodnutí, kdy jsem odvolal trenéra a doteď toho lituju. Nejdřív hodnocení a pak rozhodnutí,“ měl jasno Jansta.

A v hodnocení bude muset zaznít i další směr ohledně absencí. U Aleny Hanušové, jež se se svým kolenem trápí nějaký čas, a Julie Reisingerová byla dokonce na operaci, nebylo co řešit. Téma se ale bude točit hlavně okolo americké rodačky Kiy Vaughnové, jejíž omluvenka vzbudila nevoli už před turnajem.

„U Kiy vám řeknu, že je to pro mě osobní zklamání. Toho jsem se přesně obával, aby k tomu nedocházelo, takže o tom chci taky mluvit s vedením ženské složky. Potěšilo mě ale, že i bez těch tří klíčových hráček hrály první část turnaje tak dobře. Možná pak chyběly v závěru, aby to zvedly a v klíčovém momentě podržely, ale na to se nedá vymlouvat. Když jsme dokázali hrát tak dobře s Francií, tak tady s Černou Horou šlo o nějaké selhání. Totální kolaps,“ dodal Jansta.