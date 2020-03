USK jde na tým ze severu Itálie: Mají výjimku, nastoupit musíme | iSport.cz

Jaká je tedy aktuální situace?

„Situace je taková, že Mezinárodní basketbalová federace (FIBA) nemá žádnou páku to utkání zrušit. Odvolává se na to, že by to musely zrušit vlády států. A Itálie k tomu přistoupila tak, že jestli to má někdo zrušit, tak ať to udělají mezinárodní sportovní federace, ale oni ne. Italská vláda dala sportovním týmům, které se účastní mezinárodních soutěží, výjimku. V tuhle chvíli tak normálně Schio sedne do letadla a přes Amsterdam přiletí.“

V úterý odpoledne.

„Ano. Bude jich zhruba dvacet, žádní fanoušci. Do té stovky se vejdeme. Nás je taky dvacet, pak nějací rozhodčí, lidi u stolku a maximálně lidi z televize.“

Nezvažovali jste třeba se s nimi domluvit na lékařské prohlídce?

„Nemáme je na jakém základě vyšetřovat. Buď je náhodně chytnou na letišti a zkontrolují je, ale my nemáme žádnou možnost jim říct, ať se podrobují nějakým lékařským prohlídkám.“

A zatlačit na FIBU víc?

„Řešíme to s ní pořád, ale ona řekne, že nemá to utkání na základě čeho zrušit. Ani jedna z vlád to nezakázala, neomezila. Jasně, kdyby je z Itálie nepustili, tak to FIBA zruší, ale když to vlády neudělaly, tak není už žádná možnost. A FIBA ten krok proti vládám neudělá.“

V případě, že byste pak zápas sami bojkotovali, by byla kontumace, že?

„Ano. Kdybychom nenastoupili, tak to kontumují. Teď Francouzky neodletěly třeba do Jekatěrinburgu, ale počítám, že ten single judge rozhodne o kontumaci. A to my nechceme.“

Máte tedy pak i informace od hráček a trenérky Hejkové?

„Samozřejmě, že jsou to profesionálky, je to jejich zaměstnání, a pokud nejsou regule, že se hrát nemá, tak k tomu utkání nastoupíme.“

Řešili jste následně už i možnou odvetu příští týden?

„V tom kvapu, ve kterém to je, je to zatím předčasné řešit. Nicméně v momentě, kdybychom jeli hrát do Itálie, tak nás zavřou na 14 dní do karantény, takže tam tím pádem hrát nemůžeme. Bude se muset hrát někde jinde a to zatím FIBA nerozhodla.“

A vrácení vstupného za uzavřený středeční duel?

„Jasně, to už řešíme se společností, která prodává lístky. Vstupné se vrátí, to je jednoznačné.“