Druhá zámořská mise: Luboš Bartoň je u skvostné šňůry. Ukáže se v NBA? | iSport.cz

Bude to už osmnáct let od chvíle, co se s Jiřím Welschem přihlásil na draft NBA a napjatě sledoval, jak si tehdy týmy v Madison Square Garden vyberou. Jeho parťák v tom sítu tehdy zůstal, jako číslo 16 si ho zvolila Philadelphia 76ers. On však výběrem propadl.

Vydal se zpět do Evropy, hrál za Boloňu, Virtus Řím, v roce 2010 se dokonce stal s Barcelonou druhým Čechem, který vyhrál Euroligu, a nyní vyhlásil další pokus, jak se na druhé straně Atlantiku prosadit. Tentokrát už ale jako člen realizačního týmu.

„Vypadalo to nadějně,“ přiznal Luboš Bartoň, když měl vyprávět o posledních měsících, v nichž se stal jedním z pomocníků trenéra Scotta Drewa u univerzitního týmu Baylor v NCAA. Měli skvělou sezonu, v jeden čas vyhráli 23 duelů v řadě a zdálo se, že během „March Madness“ zaútočí na Final Four a titul. Jenže… „Koronavirus bohužel naplnění tohoto snu zabránil,“ litoval Bartoň.

Luboš Bartoň Narozen: 7. dubna 1980 (40 let) Výška/váha: 202 cm/104 kg Aktivní kariéra: 1996 – 2016 Největší úspěchy: vítěz Euroligy (2010), Hráč roku MCC (2002) Aktuální pozice: trenér reprezentace U18

Plány byly velké a sahaly dál i do samotné NBA, ale sešlo z nich.

„Čekám na příležitost, uvidíme, co bude. Není to teď pro nikoho jednoduchá doba. Určitý kontakt s NBA ale mám a původně jsem si myslel, že po sezoně navštívím třeba Spurs, Mavericks, Rockets nebo Nuggets,“ nechal se slyšet Bartoň. „Mou první volbou ale dál zůstává NCAA, a to i proto, že během léta bych si mohl teoreticky udržet post trenéra reprezentace U18 a být stále v kontaktu s českým basketem, o což mám i do budoucna zájem,“ upřesnil.

Už takhle jde však od bývalého basketbalového ostrostřelce o pořádný počin. Sám dřív uspěl na univerzitě Valparaiso a po skončení aktivní kariéry trénoval i mladíky v Barceloně. Přesto poté, co se jako jeden z asistentů podílel i na šestém místě české reprezentace na posledním MS, vyrazil do USA tak trochu na vlastní pěst.

„Navštívil jsem pár týmů z NCAA, byl jsem na Bradley, samozřejmě také ve Valparaisu a zastavil se i v klubech NBA – v Chicagu, Indianě a Minnesotě. Nebyly to však oficiální pohovory, spíš jsem poznával lidi a oni poznávali mě. Taky jsem si udělal lepší obrázek o práci na univerzitě a v NBA, kde bych případně musel začínat úplně dole,“ vysvětlil Bartoň.

Jako Evropanovi mu šlo něco k duhu, ale aby získal v elitní soutěži místo ve vyšších patrech, musel by v USA pracovat řadu let, a to i na specifických rolích. „Pro Evropana to není právě jednoduché, jinak by nás tu bylo víc,“ usmál se český zástupce. A to se týká i univerzitní NCAA, kde je trenérská pozice o tom, že potenciální kandidát musí zůstat v systému dál.

„I když Evropanů působí v NCAA spousta, většina po dostudování na škole nezůstává a jde zpátky do Evropy, nebo prostě hraje profesionálně. Já dostudováno měl, což mi pomohlo dostat se na Baylor jako grand assistant, to znamená, že jsem byl brán v podstatě jako student. Jen tak jsem mohl u týmu fungovat. Nebyl jsem klasický asistent, ale jakýsi pomocník realizačního týmu,“ vyložil Bartoň, jakou roli u Drewa, jenž byl před 17 lety asistentem ve Valparaisu, měl.

Jeho úkoly však postupně vykrystalizovaly v práci s hráči na hřišti, mentoring nebo individuální činnosti. Později pomáhal i se skautingem a přispěl řadou strategických systémů, například při výhozu pod košem soupeře. „To se mělo využít v play off,“ pousmál se hořce nad další promeškanou příležitostí Bartoň.

Ať tak či onak, Baylor nakonec zanechal dojem a experti ho řadí vysoko i v příští sezoně. Z této univerzity se naposledy dostali do NBA třeba Taurean Prince nebo Ekpe Udoh a letos z ní míří na draft dvojice MaCio Teague a Jared Butler. Je to však specifické prostředí. Už jen tím, že sídlí ve městě Waco, jež se do novin dostalo i tím, že zde před 27 lety byla na kopci nad městem obléhána náboženská sekta davidiánů a útok americkými ozbrojenými složkami za pomocí tanků si vyžádal téměř 80 mrtvých. „Víra je velkou součástí života školy a je to cítit na každém kroku. Hlavně trenér Drew, který mě kdysi rekrutoval do Valparaisa, si na víře hodně zakládá,“ poznamenal Bartoň.

V USA zůstane minimálně do půlky května. Díky tomu tak může být blíž nejstaršímu synovi, který dlouhodobě žije v Chicagu, i vyhlížet další kroky NBA, jež stále uvažuje o restartu. Svou šanci na to chytit se v ní nebo v NCAA bývalý kapitán české reprezentace v žádném případě nevzdal. „Jako Evropan a bývalý hráč euroligových klubů mám velkou výhodu na poli skautingu zahraničních hráčů. Musím ale udělat další krok, abych se tu mohl usadit, a to je podepsat někde kontrakt,“ dodal odhodlaně.