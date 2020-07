Král Sato potřetí v řadě. V anketě neměl konkurenci, hattrick má i Elhotová | iSport.cz

Tomáš Satoranský se zapojil do otevřeného tréninku reprezentace • ČTK

Hattrick dokonán. Nejlepším českým basketbalistou uplynulé, byť koronavirem ovlivněné sezony se stal potřetí v řadě Tomáš Satoranský. „Víc než o mě to ale bylo o kolektivním úspěchu,“ prohlásil a prestižní ocenění bral už pošesté v kariéře. Že toho pak za 12 měsíců stihl dost. Stal se lídrem historického českého tažení na MS, nebo se usadil v roli dispečera slavného Chicaga Bulls.

Představili novou identitu českého basketbalu a během slavnostní chvíle u Zpívající fontány v Mariánských Lázních ohlásili, že se od srpna propojí pod novou značkou CZ Basketball. Nové logo, nové plány, nové cíle…

Jejich král však zůstává stejný. Tomáš Satoranský.

„Je to super a jsem vždy nadšený, když se tu všichni setkáme. Natož v tomto těžkém roce,“ usmál se 28letý rozehrávač, když se dozvěděl, že se stal vítězem ankety Basketbalista roku. Bez jakýchkoliv pochybností. Jediného tuzemského hráče, který aktuálně působí v NBA, vsadili do role vítěze poprvé v historii všichni, kdo se na hlasování podíleli a nebylo se jim co divit.

Před dvanácti měsíci se po přestupu do Chicago Bulls stal s deseti miliony na rok nejlépe placeným českým sportovcem. O řadu týdnů později táhl český výběr za senzačním šestým místem na MS v Číně. A následně se usadil i v roli dispečera klubu proslaveného Michaelem Jordanem.

Byť nakonec sezonu přerušila koronavirová pandemie a Chicago pak nebylo přizváno do dohrávky pro 22 nejlepších, český reprezentant měl v sezoně průměr 9,9 vstřelených bodů či 5,4 asistencí na zápas. Listopadovým představením, kdy nasázel Atlantě 27 bodů, posunul i dosavadní české maximum.

Volno všem pomohlo

„Byla to zvláštní sezona a pro mě osobně dost náročná. Po velkém úspěchu na MS přišlo vyčerpání. A to jak fyzické, tak i psychické. Musel jsem se připravovat s novým týmem, kde jsem měl sice výbornou pozici, ale nebylo tolik sil, abych podával ty nejlepší výkony. Bohužel jsem se celou sezonu trochu trápil. Věřím však, že nám toto volno všem pomohlo a začněme svěží,“ přál si.

Co se ankety týče, všechny mužské kategorie měly návaznost na povedený světový šampionát. Druhé a třetí místo obsadili šutéři Jaromír Bohačík, respektive Vojtěch Hruban, nejlépe hodnoceným mladým hráčem se stal Vít Krejčí, na poslední chvíli z nominace na MS vyškrtnutý. A nejlepším trenérem profesionálního basketbalu se stal reprezentační stratég Ronen Ginzburg. „Jsem rád, že jsem vyhrál, ale minulý rok byl hlavně o kolektivním úspěchu,“ dodal Satoranský.

Jeho hattrick doplnila mezi ženami třetím triumfem v řadě i Kateřina Elhotová, jež byla jednou z hlavních tváří úspěšného týmu USK Praha.

Oproti tradičním zvyklostem nakonec letos nebyla vyhlášena Síň slávy. Z důvodu zdravotních rizik se legendy českého basketbalu slavnostního vyhlášení nezúčastnily.

BASKETBALISTA ROKU 2020

Muži:

1. Tomáš Satoranský (Chicago Bulls)

2. Jaromír Bohačík (Štrasburk)

3. Vojtěch Hruban (Nymburk)

Ženy:

1. Kateřina Elhotová (USK Praha)

2. Julia Reisingerová (Girona)

3. Romana Hejdová (Landes)

Nejlepší mladí hráči: Vít Krejčí, Eliška Hamzová

Nejlepší mladí hráči 3x3: Filip Staniszewski, Kateřina Galíčková

Nejlepší hráči 3x3: Vladimír Sismilich, Monika Satoranská

Nejlepší trenér profesionálního basketbalu: Ronen Ginzburg

Nejlepší trenér mládeže: Jan Čech