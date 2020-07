Satoranský: Kvalifikace na OH? Čekáme na situaci, řekl na otevřeném tréninku | iSport.cz

Vedle stále trvající nejistoty konání odložených her v Tokiu na příští rok bude záležet na rozpisu nové sezony NBA, v které se od čtvrtka teprve začne dohrávat aktuální ročník. „Veškeré informace nemám, nějaké počáteční byly, že by se mělo začít hrát po Vánocích, ale to se samozřejmě může změnit,“ řekl Satoranský novinářům v Mariánských Lázních.

„Myslím si, že všichni čekají, jak se vyvine situace v Americe. Jak budou přibývat nakažení a všechny věci kolem toho. To bychom hodně předbíhali. Asi se to bude pak řešit, až bude oficiálně nastavený nějaký plán a jak mě to bude ovlivňovat vzhledem ke kvalifikaci, která by se měla hrát v červnu,“ podotkl Satoranský, pro něhož je účast na olympiádě jednou z vysněných met v kariéře.

Chicago se nedostalo mezi 22 týmů, kterých se dohrávka sezony na jednom místě v Orlandu týká. Ze sportovního hlediska by jej to lákalo, z osobního nikoliv. „Chybí mi basketbal, ale nechybí mi být dlouhou dobu v tom komplexu. Myslím, že z pohledu Chicaga bychom tam dlouho nevydrželi, co se týče této sezony a naší bilance,“ podotkl osmadvacetiletý bývalý hráč Washingtonu, který s Bulls podepsal loni tříletý kontrakt na 30 milionů dolarů.

Sezona pro Satoranského skončila předčasně 11. března a volný čas se snažil maximálně využít. „Na začátku jsem mohl strávit mnohem víc času s rodinou. Zvlášť teď s malou, které už bude rok a půl. Přeci jen v NBA je ta sezona strašně náročná. Furt jenom cestujeme a času tolik není,“ popsal výhody nečekané pauzy.

„Zároveň člověk mluví během sezony, že by si rád našel čas na nové věci, své projekty, na jiné sporty. Toho se dalo využít, navíc jsem přijel a tady v Česku se to začalo hodně uklidňovat. Ale po třech měsících člověku začne basket, kterým žije celý život, chybět,“ doplnil Satoranský.

V době striktnějších opatření se připravoval s Michalem Miřejovským, kondičním trenérem reprezentace, který se mu věnoval i na začátku sezony v Chicagu. „První dva týdny po návratu z Ameriky jsem samozřejmě zůstával v karanténě doma s malou a s manželkou. Tam jsem trénoval jen přes videohovory na zahradě,“ uvedl.

„Pak už jsme měli možnost chodit na tenis, na plavání. Chodili jsme si i zastřílet, já jsem do toho zakomponoval i Stefana Weissenböcka, který spolupracuje s českou federací. Jel jsem do Bambergu a měl jsem i trénink v Praze. Musel jsem být trošku kreativnější. Užil jsem si to, ale už je to dlouhé. Člověk chce být v týmu a připravovat se ve všemi,“ pochvaloval si možnost přípravy s národním týmem.

„Teď už jsem v tom stádiu, že jsem nadšený z toho, že si můžu jít s klukama zahrát a připravit se jiným způsobem, protože mám pocit, že Chicagu chvilku potrvá, než ta příprava pět na pět začne. Příprava předtím byla pro všechny hodně individuální, je to potom samozřejmě psychicky náročné,“ doplnil.

Zatím netuší, kdy začne příprava na další ročník pro Bulls. „Chtěl bych se samozřejmě připojit co nejdříve, ale myslím, že tam není dané žádné datum. Oni samozřejmě komunikujou s ligou, kdy mohou začít hrát nějaké přátelské zápasy, ale je to taková neznámá,“ podotkl Satoranský.

Na začátku července se mluvilo o možnosti uspořádat vlastní soutěže pro osmičku týmů včetně Chicaga, kterým sezona už skončila. „Těžko říct, jak by to vypadalo. Bylo by to samozřejmě náročné, protože tam o nic nejde. Asi i to, že bych byl dva měsíce bez rodiny. Nevím úplně přesné detaily. Je těžké si představit tam být, ale na druhu stranu zápasy nám budou čím dál tím víc chybět,“ řekl Satoranský.

Na druhou stranu si podle svých slov po náročném programu hodně odpočinul. „Říkal to i můj kondiční trenér, že nohy vypadají odpočatě. Já se budu snažit to maximálně využít pro novou sezonu a jsem rád, že tohle léto, ač jsme se všichni těšili na olympijskou kvalifikaci, je bez toho. Jsem opravdu čerstvý na novou sezonu a myslím, že se od toho můžu odrazit,“ dodal Satoranský.

Basketbalisté se ukázali na otevřeném tréninku

Otevřený trénink pro veřejnost zakončený autogramiádou nabídli fanouškům čeští basketbalisté druhý den svého soustředění v Mariánských Lázních. Kouč Ronen Ginzburg má v současném čtrnáctičlenném výběru pro první týden přípravy i největší hvězdu Tomáše Satoranského z Chicaga.

Na ochozu Městské haly se při tréninku tísnila přibližně stovka příznivců, kteří si nenechali ujít hodinovou přípravu šestého týmu z loňského mistrovství světa v Číně. Lídr Satoranský se k týmu připojil poprvé od zářijového úspěšného tažení.

„Já už jsem to začal vnímat během léta. Nebyl jsem tady po mistrovství světa, protože jsem hned během následujícího týdne odjížděl do Ameriky, takže mě trochu mrzelo, že jsem si to neužil. Ale jak se pohybuju v Praze, lidi mě poznávají a pořád gratulují k tomu našemu úspěchu z minulého roku, tak je cítit, že na to lidi pořád nezapomněli,“ řekl novinářům Satoranský.

Jediný současný český zástupce v NBA si přeje, aby zvýšený zájem o basketbal byl v Česku znatelný i směrem k pořádání skupiny mistrovství Evropy v Praze. To bylo odloženo kvůli pandemii o rok na září 2022. „Doufejme, že následující dva roky to bude stejné a vyvrcholí to na mistrovství Evropy tady u nás. Samozřejmě nás těší, když je zájem takový a přijde nás taky spoustu lidi podpořit. Je to jen hezké,“ doplnil rozehrávač Bulls, kterému sezona předčasně skončila a nadcházející dohrávka NBA se ho už netýká.

Od začátku měl jasno, že chce soustředění s národním týmem absolvovat. „Jen jsem ze začátku nevěděl, kdy se budu vracet, jestli Chicago nebude zapojené do té bubliny v Orlandu. Chtěli jsme tady mít všechny hráče, abychom to pojali zase jako stmelení, abychom měli každý rok nějakou akci a pracovali na nějakém sehrání,“ doplnil Satoranský.

Kapitán Vojtěch Hruban je také rád, že se jádro týmu mohlo v létě sejít na dvoutýdenní přípravu. „Bylo to zatím jen fajn. Tempo je super, nikdo sem nepřijel odpočívat. Všichni přijeli a jedou v plném nasazení kromě mě, protože mě zatím bolí achillovka a moc jsem toho nenatrénoval. Je vidět, že si kluci užívají basket a to, že můžou hrát pět na pět, protože to nám dlouho chybělo. Parta je parádní. Atmosféra je uvolněná, ale zároveň pracovní,“ prohlásil Hruban.

Zájem veřejnosti o trénink potěšil i jeho. „Nestává se to. Je to výhoda toho, že jsme se dostali do města, kde přestože má basket tradici, tak tady není nejvyšší soutěž a nejezdí sem hráči nejvyšší úrovně. Je to příjemné se ukázat jiným a menším městům. Efekt na malé kluky, kteří tady hrají na krajské úrovni, je docela velký. Pamatuju si, jak jsem to měl já, když jsem byl kluk,“ dodala opora Nymburku.

Ze 17 nominovaných chybí v Mariánských Lázních trio Ondřej Sehnal z USK Praha, Radek Farský z Brna a David Böhm z Montverde Academy. Ti se podle plánu připojí až na druhou část přípravy příští týden, kdy se tým částečně obmění i kvůli klubovým povinnostem některých hráčů.

V pátek se v Mariánských Lázních odehraje i slavnostní vyhlášení ankety Basketbalista sezony. Pak se tým přesune do Poděbrad a bude trénovat v nymburském sportovním centru. Na konec přípravy je naplánována akce Lionsfest, při které se propojí mládežnické reprezentace s A-týmem a na speciálním semináři v pátek 7. srpna budou přednášet i skaut Charlotte Jakub Kudláček či Mirai Navrátil, frontman skupiny Mirai.