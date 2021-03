Velký obrat a Nymburk válí dál! Přišel střelecký oheň, říká Palyza

Stejně jako doma proti Sassari předvedl tým Nymburku fantastický obrat. S Bambergem prohrával dokonce o 18 bodů, jenže v pravou chvíli ožil vyhlášený střelec Lukáš Palyza.

„Sám neumím vysvětlit, co se stalo. Hráči se semknuli a najednou našli cestu, jak hrát. Poslechli, co jsme si v poločase řekli o změnách ve hře. Palyza pak trefoval velké střely a dodal týmu sebevědomí,“ ocenil kouč Oren Amiel.

Reprezentační křídelník nasázel od 28. minuty 23 bodů. „Na konci druhé čtvrtiny přišla první jiskra, kdy jsme nedovolili soupeři pokračovat v úniku. Pak jsme začali mít jistotu na doskoku, chytili jsme se a začaly padat střely,“ popisoval Palyza obrat ve vývoji zápasu.

Celkově trefil šest trojek a byl jednoznačně nejlepším střelcem utkání, které se hrálo na bosenské palubovce.

„Přišel pověstný střelecký oheň a šli jsme přes ně. Normálně vyhráváme týmovým výkonem a nehraje se na jednoho střelce, ale když mi tam padly šestky a trojka, tak kluci ucítili, že se někdo chytil a začali hrát na mě. Bylo skvělé, že i borci jako Jerrick (Harding) a Omar (Prewitt) mě najednou hledali a snažili se využít toho, že jsem v laufu,“ usmíval se Palyza.

Třetí vítězství ve skupině, navíc bez zraněného Vojtěcha Hrubana a nemocného rozehrávače Retina Obasohana, může být podle Palyzy klíčové v boji o postup do Final 8.

„Po prvních dvou výhrách jsem klidnil euforii, protože byly jen těsné a doma. A to není žádná výhoda při vyrovnané tabulce. Ale tahle výhra poté, co Bamberg vyhrál o 40 nad Zaragozou, nám hodně otevírá oči a dává prostor přemýšlet, co všechno můžeme dokázat. Mít to 3:0 je úžasný výsledek,“ prohlásil Palyza.

Další zápas v Zaragoze hraje jeho tým již ve čtvrtek. „Teď je třeba rychle zregenerovat, abychom byli schopni předvést něco podobného v Zaragoze,“ dodal hrdina českého týmu.

Skupina L - 5. kolo (hráno v Laktaši):

Brose Bamberg - ERA Nymburk 80:91 (20:14, 44:32, 58:56)

Nejvíce bodů: Fieler 19, Hall 17, Sengfelder 13 - Palyza 26, Harding 19, Prewitt 13. Fauly: 23:16. Trestné hody: 13/12 - 21/16. Trojky: 8:9. Doskoky: 32:42.

Zaragoza - Sassari 105:88.