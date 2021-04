Nymburk je ve Final Eight Ligy mistrů! Největší úspěch v historii, jásal Benda

Rychlý přesun do Španělska, devatenáctibodová prohra na palubovce Zaragozy 71:90, ale nakonec úleva a nefalšovaná radost. Basketbalisté Nymburka mohou i přes první prohru v osmifinálové skupině Ligy mistrů slavit postup do Final Eight! „Pro mě i pro klub je to největší úspěch v historii,“ prohlásil velezkušený Petr Benda.

Nymburský tým úterní klíčovou výhrou v bosenském Laktaši nad Bambergem zadělal na postup z těžké skupiny. O dva dny později už měl splněno. A nepotřeboval k tomu ani body z hektického výjezdu do Zaragozy. Radostnou zprávu se hráči dozvěděli před šatnou, kde čekali rozmrzelí po porážce. „Když nám Láďa Sokolovský přišel říct, že jsme postoupili, tak nám to náladu otočilo o 100 procent,“ usmívala se nymburská legenda Petr Benda.

Basketbalisté z důvodu nahuštěného programu odletěli netradičně až v den zápasu, přesto předvedli velice slušný vstup do utkání. I díky přesným střelám z dálky Lukáše Palyzy, který byl podruhé v řadě nejlepším střelcem Nymburku (17 bodů), se hosté ujali překvapivého vedení. Ve druhé čtvrtině se však aktuálně dvanáctý tým prestižní španělské ligy začal ukazovat jako favorit zápasu.

Nymburk sice ještě ve třetí čtvrtině předvedl vzepětí a srovnal na 54:54, jenže v závěru už týmu, v jehož středu chyběli Retin Obasohan a Vojtěch Hruban, logicky docházely síly. „Teď mají Vojta a Retin čas pořádně se uzdravit a na Final Eight snad pojedeme v plné síle,“ poznamenal Američan Hayden Dalton.

Díky vítěznému obratu Bambergu v současně hraném utkání proti Sassari (92:86) měl český mistr společně se Zaragozou s předstihem zajištěn postup do čtvrtfinále Champions League. Povedlo se mu to podruhé v řadě. „Pro nás je to neskutečný úspěch a máme druhou šanci uhrát tam lepší výsledek než na začátku sezony. Když budeme všichni zdraví, tak budeme hodně konkurenceschopný tým,“ upozornil Benda na podzimní prohru ve čtvrtfinále Champions League s AEK Athény 82:94.

Devětatřicetiletý matador vnímá tažení druhou nejprestižnější evropskou klubovou soutěží jako top úspěch kariéry. „Měli jsme tam několik úspěchů, ale pokaždé pak přišly slabší roky. Tentokráte se nám to povedlo ve dvou sezonách po sobě a to je neskutečné. Je to krásné a ještě to bude krásnější, až se dostaneme do dějiště Final Eight,“ řekl Benda. „Ale postupem to pro nás nekončí, my chceme dál vyhrávat.“

203 cm vysoký podkošový hráč ocenil práci všech členů. „Trenérský tým po nás pořád šlape a nenechá nás vydechnout. Máme filozofii hry a za tou si jdeme. A i když nám chybí klíčoví hráči, tak se s tím dokážeme vyrovnat a vyhrávat,“ prohlásil Benda.

Závěrečný turnaj se uskuteční 6. až 9. května. „Věřím, že teď máme na to, uhrát ještě lepší výsledek, než se povedlo na minulém Final Eight. Když budeme mít kompletní tým, můžeme dokázat velké věci,“ dodal Američan Dalton.

V rámci skupiny Nymburk odehraje ještě příští týden zápas v Sassari (6. dubna) a doma se Zaragozou (8. dubna). Český celek se může vyšvihnout na první místo tabulky v případě dvou vítězství.