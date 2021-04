EuroBasket se blíží. Podívejte se, jak herec Trojan oblafnul Welsche

V oficiálním propagačním spotu režiséra a scenáristy Petra Kolečka se na prknech Vinohradského divadla sešla basketbalová legenda Jiří Welsch s jedním z nejoceňovanějších českých herců Ivanem Trojanem.

Přestože má Jiří Welsch dílčí hereckou zkušenost z filmu Zlatý podraz, přiznává, že je za svůj nynější umělecký i herecký posun rád. „Tentokrát tu mám dva nebo tři štěky. Nikdy jsem si nemyslel, že je tak těžké říct větu, aby se režisérovi líbila začátkem, koncem nebo intonací. Ale snad to dobře dopadlo,“ říká s úsměvem. „S Petrem Kolečkem a Ivanem Trojanem se mi spolupracovalo skvěle. Na začátku možná byla lehká nejistota v tom smyslu, že jsem pracoval s nejlepšími dvěma lidmi ve svém oboru, ale ve finále to možná bylo o to příjemnější a jednodušší,“ přiznává druhý Čech v historii, jenž si zahrál NBA.

Hlavním pojítkem spotu je propojení dvou velkých osobností. „Jedné, která není přímo basketbalistou, ale má k němu velký vztah, což Ivan Trojan jako aktivní hráč a dnes už legendární herec splňuje, s druhou osobností, legendou basketbalu Jiřím Welschem. Ze spojení basketbalu s herectvím vznikl i koncept natočit to v divadle. Šlo to celkem organicky. Myslím, že to dávalo smysl a zapadlo to do sebe,“ říká Kolečko.

Námět na scénku se přitom zrodil z reálné situace. „Část skeče je založená na historce, kdy jsem s Ivanem hrál jeden na jednoho. Popravdě mám s Ivanem už jisté basketbalové zkušenosti,“ přibližuje příběh klipu Kolečko. „Když jsme si spolu byli zahrát basket, tak jsem mu prý nějakou takovou chytristiku provedl,“ přiznává Trojan. A jaké vlastně bylo oblafnout Jiřího Welsche? „Takové filmové,“ směje se Trojan. „V reálu by to tak snadné určitě nebylo,“ uzavírá český herec.

Pro kampaň Česko dribluje! je připraveno množství soutěží, a především větších i menších akcí. Hlavním komunikačním kanálem budou stránky www.ceskodribluje.cz. Fanoušci, kteří se na webu zaregistrují, dostanou přednostní právo nákupu vstupenek na zápasy pražské skupiny EuroBasketu 2022. Vstupenky se začnou prodávat na podzim letošního roku. Organizátoři pro prodej připravují lístky na jednotlivé zápasy, celodenní vstupenky i variantu ´follow your team´ s duely vybraného národního týmu.

Mistrovství Evropy v basketbalu mužů odstartuje 1. září 2022, jeho pořadatelskými zeměmi jsou Česko, Gruzie, Německo a Itálie. Turnaj se odehraje v pěti městech, přičemž v základní skupině v Praze nastoupí český výběr. Vyřazovací zápasy jsou na programu v Berlíně.