Rána pěstí v lize! Hvězda Pardubic napadla soupeře, nechápal ani Welsch

Ten moment zaskočil všechny přítomné a je snad i trochu zázrakem, že se nezvrhl v něco daleko horšího. V závěru druhé čtvrtiny druhého čtvrtfinále play off basketbalové KNBL mezi Kolínem a Pardubicemi (103:95) hostující T. J. Dunans udeřil domácího Davida Pekárka pěstí do obličeje. „Byl jsem v šoku, vůbec jsem nečekal, že by se něco takového mohlo stát,“ popsal kolínský hráč. K čemu přesně došlo a jak situaci okomentoval rozhodčí?

Blížil se závěr druhé čtvrtiny druhého čtvrtfinále mezi Kolínem a Pardubicemi. Domácí basketbalisté útočili a po střetu s Davidem Pekárkem padl na palubovku hostující T. J. Dunans. Hra pokračovala, načež došlo k faulu Východočechů.

V přerušené hře se Dunans vydal směrem k Pekárkovi a následovalo něco, co v tu chvíli nikdo nečekal. Pravačka amerického univerzála vyletěla směrem k soupeři, kterého udeřil pěstí do obličeje. Na Dunanse okamžitě vystartovali další hráči Kolína, ale i díky včasnému zásahu rozhodčích nedošlo k dalším kontaktům.

Dal mi loktem do pusy, napsal, pardubický basketbalista T. J. Dunans k tomu, co ho přimělo dát pěstí kolínskému Davidu Pekárkovi • Foto Instagram/tj_showtime4

„Dal mi loktem do pusy,“ napsal později na svém Instagramu Dunans příčinu, která ho přiměla k velkému zkratu, kterým oslabil svůj tým. Za svůj prohřešek byl ze zápasu logicky vyloučen a dá se očekávat, že Pardubicím bude chybět v několika dalších zápasech.

„Mnoho jsem neviděl, jen to, že TJ byl na zemi a z ničeho nic se vydal k Pekárkovi. Byl jsem u toho, mohl jsem ho chytit, ale nečekal jsem, že takto vybouchne. Bohužel stalo se, co se stalo,“ podotkl o poločase utkání v rozhovoru pro Českou televizi pardubický Jakub Merešš.

K incidentu se po zápase vyjádřil i sám kolínský Pekárek, jenž byl terčem úderu. „Předcházel tomu náš útok a já postavil clonu na hráče, který mě bránil a neúmyslně jsem ho asi trefil. Určitě to nebylo nic nesportovního. To, co pak udělal Dunans, bylo to poslední, co jsem očekával, že se stane. Evidentně nezvládl to, že dostal 23 bodů za poločas. Pro nás jedině dobře a doufám, že už si v této sezoně nezahraje,“ prohlásil Pekárek. „Byl jsem otřesený, v šoku, nečekal jsem něco takového. Nakonec jsme ale zápas zvládli a tohle musíme dát za hlavu,“ dodal.

„Viděl jsem až konec, takže v tomto se nemůžu vyjadřovat. Je pár minut po zápase, nemáme myšlenky na to, jak budeme situaci řešit. Nechceme předjímat. Domněnek bude spousta – u diváků a u všech. S Dunansem jsem o tom zatím nemluvil. Došlo tam k jeho reakci, disciplinární komise to potrestá a my to přijmeme,“ řekl po utkání asistent trenéra Pardubic Petr Nečas.

Pardubický basketbalový klub se ale k incidentu ještě vrátil a v úterý dopoledne s k němu vyjádřil prostřednictvím sportovního ředitele Radka Nečase. „Klub BK JIP Pardubice se vymezuje vůči nesportovnímu chování hráče Thomase Dunanse během pondělního utkání čtvrtfinále play-off v Kolíně. Thomasova reakce byla naprosto nepřijatelná a zcela v rozporu se všemi zásadami fair play, které klub vyznává a jichž se chce za všech okolností držet. Za celý incident se omlouváme hráči Davidovi Pekárkovi, celému kolínskému klubu i všem basketbalovým příznivcům. Klub bude nastalou situaci interně řešit dle našeho disciplinárního řádu, nad rámec rozhodnutí disciplinární komise, jejíž verdikt bude klubem i hráčem plně akceptován.“

Dění na palubovce těžko vstřebával i bývalý český hvězdný basketbalista Jiří Welsch. „Mám rád, když mě basketbalové akce zvedají ze židlí, ale tohle jsem opravdu nečekal. Dunans se rozhodl situaci řešit tímto způsobem, který bezpochyby na basketbalové palubovky určitě nepatří. Zaplatí za to nejenom hráč, ale celý tým Pardubic. Toto je opravdu za hranou a o diskvalifikaci není sebemenší pochyb,“ zdůraznil.

„Tohle hráče donutí udělat jedině zkrat, emoce, nahromaděná dlouhodobější frustrace. Nejsem si vědom toho, že by mezi těmito dvěma hráči probíhalo něco v předešlých minutách. Upřímně řečeno klobouk dolů před všemi, kteří dokázali situaci takto rychle uklidnit, protože to bylo na eskalaci a to, aby se do toho zapojilo mnohem více hráčů a nebylo to jen jeden na jednoho, ale došlo na hromadnou bitku. Jsem rád, že se to nezvrtlo,“ oddychl si Welsch. „Řekl bych, že do konce sezony už Dunanse na palubovce neuvidíme, to je můj osobní odhad. Určitě přijde na řadu disciplinární komise, která zasedne a bude to řešit. Jsem zvědavý, jaký bude výstup.“

Dunans nebyl ale jediným hráčem, který inkriminovaný moment odnesl vyloučením ze zbytku zápasu. Potrestán byl také kolínský Adam Číž, který v době, kdy k incidentu došlo, byl mezi náhradníky, nicméně vykročil do palubovky, za což následovala diskvalifikace i pro něj. „Výklad pravidel je jasný, v ten moment byl na lavičce a neměl jakékoliv oprávnění vstoupit do hřiště. Ačkoliv to bylo dva tři metry, tak pravidla zní jasně. Diskvalifikace musela následovat,“ uvedl Welsch.

S absencí klíčového hráče se nakonec lépe vypořádal Kolín, který dovedl zápas k vítězství 103:95 a vede ve čtvrtfinálové sérii 2:0 na zápasy.