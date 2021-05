Memphis zdolal v prodloužení Golden State! Po čtyřech letech je v play off

Basketbalisté Memphisu si po čtyřech letech zahrají play off NBA. Postup jim přinesla výhra 117:112 po prodloužení nad favorizovanými Golden State Warriors v závěrečném utkání předkola. Šampioni z let 2015, 2017 a 2018 tak neprošli do play off podruhé za sebou, nestačilo jim ani 39 bodů Stephena Curryho. Vyřazovací část NBA startuje už dnes v noci, Memphis v prvním kole vyzve nejlepší tým základní části Utah.

Golden State mělo velmi dobrý závěr sezony zejména díky Currymu, který chytl velkou formu a dokonce se dostal mezi tři kandidáty na cenu pro nejužitečnějšího hráče. Nakonec se Warriors dostali na osmou příčku, ale podle nových pravidel museli svou pozici obhájit v předkole.

V jeho prvním kole nestačili na Los Angeles Lakers, ale proti Memphisu, který postoupil přes San Antonio, byli favoritem. Grizzlies však od začátku ukazovali, že si přijeli pro postup. Už v první čtvrtině utekli na rozdíl 13 bodů, a když se dokázali Warriors rychle vrátit do hry, hosté opět udeřili a ve druhé čtvrtině vedli dokonce o 17 bodů.

Warriors celý zápas dotahovali, ale nechtěli se vzdát. Ještě tři minuty před koncem vedl Memphis o devět bodů, pak hráči Golden State šňůrou 9:0 srovnali. Grizzlies se trestnými hody opět dostali do vedení, jenže Andrew Wiggins košem půl minuty před koncem zařídil prodloužení. V něm opět Wiggins s Currym poslali Warriors poprvé od první čtvrtiny do těsného vedení, ale dvě rychlé trojky Graysona Allena „nakoply“ Memphis a vše dokonal Ja Morant.

Nejlepší nováček minulé sezony dvěma koši v poslední minutě rozhodl o triumfu. Celkem nastřílel 35 bodů. „Je to pro nás velký úspěch, ale tím to pro nás nekončí. Nesnažili jsme se probojovat do play off, abychom teď slavili. My se teď musíme připravit na Utah, nejlepší tým ligy,“ řekl Morant. “Jsem na tým opravdu hrdý. Dali jsme do toho všechno. Byl to skvělý zápas proti skvělému soupeři,“ dodal trenér Memphisu Taylor Jenkins.

Naopak Warriors po pěti finále NBA v řadě nyní budou druhý rok po sobě v bojích o titul chybět. Kromě přestavby kádru se potýkají i se zraněními opor v čele s Klayem Thompsonem. „Samozřejmě je zdrcující vypadnout, když jsme všichni cítili, že můžeme postoupit. Proti Lakers jsme měli zápas pod kontrolou, ale nedotáhli jsme to. Dnes jsme sice neměli kontrolu nad zápasem, ale stejně jsme mohli vyhrát, protože jsme měli poslední střelu normální hrací doby. Míč ale nešel naším směrem,“ litoval kouč Warriors Steve Kerr.

Předkolo play off NBA:

Západní konference:

Golden State - Memphis 112:117 po prodl.

Memphis se v 1. kole utká s Utahem.