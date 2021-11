Nymburk se Soluní ztratil náskok. 10 bodů za čtvrtinu? Tristní, ví Hruban

Bylo to podobné drama jako před měsícem v Řecku. Bitvu na půdě Soluně tehdy rozhodl v poslední sekundě nymburský Jerrick Harding a spoluhráči mu právem děkovali – odvrátil totiž fiasko v podobě ztráty náskoku 11 bodů v samém závěru zápasu. Na horké půdě bral Nymburk cennou výhru, kterou potřeboval potvrdit v úterý v Praze na Královce. Scénář se prakticky opakoval, ovšem již se smutným koncem pro českého mistra.

„Tři čtvrtiny jsme hráli tak, jak jsme si představovali. Kontrolovali jsme zápas. Ve čtvrté čtvrtině přišlo několik podivných situací. Některé jsme ovlivnit mohli, jiné ne. Měli jsme ale v závěru hrát chytřeji,“ prohlásil nymburský kouč Sekulič.

„Stalo se úplně to samé, co v Soluni. Začali přebírat hru, hrozně zpomalili a my jsme je nedokázali rozběhnout. Začali jsme s nimi hrát basket v podstatě chodící, poziční a to byla naše smrt,“ litoval kapitán Vojtěch Hruban.

PAOK v úvodu utkání těžil ze zisků a rychlých útoků. Přesně těmito zbraněmi ničil českého soupeře v závěru domácího duelu, kdy smazal vysoké manko. Z domácích basketbalistů se dařilo Demetreovi Riversovi i Hrubanovi. Nymburk se však v prvním poločase z výraznějšího než šestibodového náskoku těšit nemohl, v koncovce poločasu si pak vypracoval vedení 40:37 i díky Riversově koši s klaksonem.

Návrat z šaten však českému šampionovi vyšel úžasně. V závěru třetí desetiminutovky zajistil domácím tříbodovou střelou náskok 13 bodů Harding. Klíčový rozehrávač domácích kvůli menšímu zranění ramena vynechal poslední dvě utkání v domácí lize a opět se vrátil jako jeden z bodových lídrů.

Do té závěrečné čtvrtiny pak Nymburk vstoupil trojkou Riverse a ujal se nejvyššího vedení o 15 bodů (64:49). Hosté se však nevzdávali a sedmibodovou šňůrou se vrátili na jednociferné manko.

Ze stavu 66:56 domácí najednou prohrávali 66:68. Čtyřicet sekund před koncem po individuální akci Hardinga domácí naposledy vedli 71:70. Jenže Američan ve službách PAOK Jermaine Love košem s faulem znovu otočil skóre. Klíčový moment přišel hned vzápětí, kdy Hardinga zablokoval Marvin Jones. Nejdřív sice sudí signalizovali technický koš pro Nymburk, jenže rozhodnutí u videa přisoudilo americké opoře celku ze Soluně regulérní blok. Právě Love následně proměnil trestné hody a zpečetil výsledek zápasu.

„V závěru jsme udělali několik špatných rozhodnutí. Myslím, že bychom měli využít výhodu náskoku, který jsme ve čtvrté čtvrtině měli a zvítězit,“ prohlásil zklamaný kouč Sekulič. „PAOK hrál dobře, předvedl několik důležitých střel a patří jim za to uznání.“

Domácí za poslední čtvrtinu nasázeli jen 10 bodů. „To je dost tristní. Přitom do té doby jsme byli agresivní, dali jsme spoustu bodů z poloprotiútoků a dokázali jsme se nepřizpůsobovat té jejich hře,“ konstatoval Hruban.

„Byl to těžký zápas, ale měli jsme spoustu možností, jak jej vyhrát. Bohužel jsme udělali hodně chyb jak v obraně, tak v útoku. Musíme se soustředit na další zápas,“ vyprávěl zklamaný Demetre Rivers, autor 16 bodů domácích. Nejlepším střelcem Nymburku byl Harding se 17 body. Hostům nejvíc pomohl 22bodový Malcolm Griffin.

Nymburk tak nevyužil možnost zajistit si s předstihem postup. PAOK českého soka předstihl v tabulce a má lepší vzájemný zápas. „Pro nás to bylo velmi důležité utkání, které jsme potřebovali zvládnout, abychom pokračovali v Lize mistrů. Věřili jsme i za nepříznivého stavu a to byl jeden z důvodů našeho vítězství,“ cenil si kouč řeckého týmu Aris Lykogiannis.

Nymburk musí dál usilovat o účast v kvalifikaci o osmifinálovou skupinu, která je určena pro celky ze druhých a třetích míst. Další zápas odehraje český mistr v úterý 7. prosince v bosenském Laktaši proti Igokee. „Bude to boj do posledního zápasu, na body, na skóre. Budou tam určitě trojice týmů, které budou mít stejně, takže v tuto chvíli není nic jasného. Podle mě se bude hrát do poslední minuty a možná do poslední střely o to, kdo vůbec postoupí,“ předpovídal Vojtěch Hruban.

Basketbalová Liga mistrů - 4. kolo skupiny E:

ERA Nymburk - PAOK Soluň 71:75 (21:21, 40:37, 61:49)

Nejvíce bodů: Harding 17, Rivers 16, Hruban 13 - Griffin 22, Jones 18, Carter 12. Fauly: 20:22. Trestné hody: 16/13 - 23/17. Trojky: 6:4. Doskoky: 41:37.

Další zápas: Galatasaray Istanbul - KK Igokea 82:74

Tabulka: