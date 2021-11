Czudek před startem boje o MS: Češi jsou fanoušci úspěchu. Litevcům závidím

Padesátiletý stratég z Opavy však zároveň brzdí přehnaný optimismus. „Automaticky se od nás čeká postup na mistrovství světa, automaticky se čeká úspěch na Evropě. Ale to všechno je spojeno s dlouhou cestou,“ upozorňuje Czudek a v rozhovoru popisuje, proč tak trochu závidí Litevcům – velkému soupeři v kvalifikační skupině.

Před startem kvalifikace o postup na MS počítáte ztráty. Nakonec ze soupisky vypadl Vojtěch Hruban a Martin Kříž. Musíte improvizovat?

„Kvalifikační okna závisí nejen na zdravotním stavu basketbalistů, ale i na tom, jak se hrají soutěže jako NBA nebo Euroliga. Když se to sejde, tak se hledají možnosti, jelikož nemáme tolik hráčů. Hodně se improvizuje a hledá se nejlepší řešení, jak tým poskládat, abychom znovu postoupili na mistrovství světa. Tam je klíč k olympiádám a cestám, které jsme již zažili.“

Fanoušci si zvykli, že reprezentace v poslední době sbírala velké úspěchy. Jak velká je to komplikace, když ani zdaleka nebude hrát v nejsilnějším složení?

„Začal bych zeširoka. Český fanoušek je fanoušek úspěchu. Nejen v basketu, ale i celkově. Trochu závidím litevskému národnímu týmu nebo Žalgirisu Kaunas, který měl donedávna na kontě jedno vítězství v sezoně Euroligy. Poslední zápas je ale podporovalo 15 tisíc lidí a porazili Fenerbahce... Fanoušek je pro mě člověk, který fandí za jakýchkoliv okolností.“

Jenže laťka je zkrátka položena vysoko...

„Myslím, že ještě ani není doceněno vše, co se stalo. Fanoušci si ani neuvědomují, že postup na mistrovství světa byl jeden zázrak. To, co se pak předvedlo na mistrovství světa, byl druhý. Třetí zázrak se stal v kvalifikaci na olympiádu. A jestli už těch zázraků nebylo nějak moc, na možnosti, které tady máme? Teď se čeká automaticky postup na mistrovství světa, čeká se automaticky úspěch na Evropě, ale to všechno je spojeno s dlouhou cestou. Je potřeba trochu štěstí, aby byl tým kompletní. Jednak musejí být hráči připraveni po zdravotní stránce, ale taky nám chybí Tomáš Satoranský a Vít Krejčí, kteří jsou v NBA, plus Honza Veselý v Eurolize. Když mluvíme hlavně o těch dvou, tak všichni čekáme, až bude červnové kvalifikační okno a budou moct hrát.“

V pátek nastoupíte v Bosně a Hercegovině a v pondělí v Opavě s Litvou. S čím budete po prvních dvou utkáních spokojen?

„Je to věštění z koule, i když víme, jak asi sestavy Bosny i Litvy budou vypadat. Oba týmy jsou kvalitně složené, jak budou připraveny na daný okamžik a zápas, to teprve uvidíme. Jsem maximalista, takže budu spokojený, když budeme mít dvě vítězství.“

Oživí úvodní zápas v Bosně vzpomínky na úspěšnou kvalifikaci o minulé MS?

„Máme tam dobrou zkušenost. Zakončili jsme tam naši pouť a Genius loci postupu na mistrovství světa tam pořád bude. Bosna pro nás zůstane odrazovým můstkem té naší dvouleté sklizně.“

Litvu pak přivítáte v Opavě. Těší vás, že se hraje právě ve Slezsku?

„Jak už jsem říkal, v Litvě je basketbal náboženství a jen závidím jejich baskeťákům. Tam je to sport číslo 1 a možná i víc... Uvidíme, kolik přijede fanoušků. Jsem hrozně rád, že se bude hrát v Opavě, snad to covidová opatření neovlivní a město bude mít další basketbalový zážitek. Není větší slávy než hrát proti Litvě.“

Na začátku jste si ale rýpnul do fanoušků. Nevezmou si to opavští příznivci osobně?

„Oni to o mně ví, že to takhle tvrdím, jak to v České republice je. Ale není to jen otázka basketbalového fanouška. Vidíte to třeba na fotbalové Slavii. Před šesti sedmi lety byl prázdný stadion a teď se najednou vyrojilo tolik slávistů, že člověk ani neví, jak je to možné. Fanoušek je od toho, aby fandil v době, kdy se nedaří. Právě v té době tým potřebuje podporu. To znáte i vy novináři. Když vám to píše, tak to jde samo. Když to nepíše, potřebujete přítelkyni, manželku, která vás pohladí a řekne vám: Nevadí, zkus to souvětí jinak a ono to půjde. (směje se)“

Vraťme se ještě k tématu nově ohlášených absencí kapitána Hrubana a pivota Kříže. Jak moc budou chybět?

„Je to velká škoda. Vojta se potýká se zdravotními potížemi. Kdyby tady byl, tak by náš perimetr vypadal nadstandardně. I když tady stále jsou hráči jako Kyzlink nebo Jelínek... Kříž ještě není zcela zdráv a byl by hazard jej pouštět do takto velkých zápasů. Ještě se ale určitě vrátí v plné síle. Je bojovník, kterého každý trenér chce mít na soupisce a na hřišti.“

Kdo nahradí dva zmiňované hráče v nominaci?

„Vojtu nahradil David Pekárek, Martina mladý Ondřej Husták. Kapitánem bude Jakub Šiřina. Snad dovede loď zdárně do přístavu.“ (usmívá se)