Husták dlouho váhal, ale Španělsko vyhrálo: Je to výzva! Má i zadní vrátka

Český basketbalista Ondřej Husták přestupuje z Brna do španělské Manresy. Potvrdily se tak informace iSport.cz. Osmnáctiletý pivot, který v minulých dnech obdržel první pozvánku do reprezentace a účastnil se s národním týmem kvalifikačních bojů o mistrovství světa 2023, si v novém působišti může zahrát nejen prestižní ACB Ligu, ale také Ligu mistrů. Ve španělském klubu by měl působit minimálně půl roku.

„Rozhodování nebylo vůbec jednoduché. Až do poslední chvíle jsem neměl jasno, ale říkal jsem si, že je to pro mě výzva, příležitost a další schůdek v mé kariéře posunout se dál,“ uvedl Husták v tiskové zprávě.

Přes 213 centimetrů vysoký hráč působil dříve se svým dvojčetem Adamem a dalším krajanem Ondřejem Hanzlíkem v mládežnickém týmu španělské Baskonie. Zde strávil více než dva roky a vloni se vrátil do Česka. V Brně má v této sezoně průměr 6,8 bodu a 3,8 doskoku na zápas.

„Byla to pro mě obrovská zkušenost. Myslím si, že přestup do Brna bylo nejlepší rozhodnutí v mé dosavadní kariéře. Přijde mi, že jsem se za tu dobu tady posunul vpřed a měl jsem šanci okusit mužský a celkově profesionální basketbal. Je to pro mě neobyčejně cenná zkušenost,“ doplnil Husták.

Mladý basketbalista návratem do Španělska získá možnost završit tzv. cupo, kdy tři roky ve španělské mládeži dávají zahraničnímu hráči statut pro ACB, aby byl brán jako domácí a nikoliv jako cizinec.

„Zároveň má půl roku na to prosadit se v A týmu Manresy, který hraje v letošním roce Champions League a skvěle vstoupil do domácí ligy. V případě, že se Ondra prosadí do A týmu, přestoupí natrvalo. Pokud by se tak nestalo, je možnost následného návratu Ondry do Basketu Brno pro ročník 2022/2023,“ uvedl brněnský trenér Lubomír Růžička.

Ve španělské nejvyšší soutěži v minulosti udělali důležitý krok k angažmá v NBA rozehrávači Tomáš Satoranský a Vít Krejčí. „Česká stopa v ACB už historicky je a hráči, kteří se dokázali prosadit ve Španělsku, pokračují úspěšně ve svých kariérách i v reprezentaci. Manresa je skvělý a dynamický klub s vynikajícím trenérem Pedrem Martínezem, který dává mladým hráčům šanci. Dlouhodobě sledoval Ondru a my jsme rádi, že se přestup podařil,“ uvedl Phillip Parun z agentury PPGSport/Octagon Basketball, která hráče zastupuje.

