Příběh Veselého ve Fenerbahce končí: dýku do zad zhojil titul, MVP loučení

Vedle tažení obměněného Fenerbahce Istanbul za překvapením se nově Jan Veselý prorval i do TOP 10 nejlepších doskakovačů historie soutěže. • profimedia.cz

Zase byl ve středu dění. Ať už na palubovce či při oslavách, kdy se chopil krásného zlatého poháru pro turecké šampiony jako první spolu s kapitánem Melikem Mahmutogluem.

„Jsme přešťastní. Odehráli jsme skvělou finálovou sérii, pořád jsme věřili a tohle je odměna,“ jásal Veselý, když jeho Fenerbahce zvítězilo ve čtvrtém finále na palubovce Efesu 92:80 a sérii ovládlo 3:1 na zápasy.

Jan Veselý ve Fenerbahce sezony: 8 turecké tituly: 4 euroligové tituly: 1

Turecké play off bylo jasný důkazem, co mohlo být, kdyby... Kdyby nepřišel den před Vánoci zničující euroligový zápas na hřišti Asvellu Villeurbanne. Ve čtvrti francouzského velkoměsta Lyonu ztroskotaly všechny smělé evropské plány Fenerbahce v tomto ročníku.

Rozehrávač Nando De Colo si v prvním poločase zlomil ruku, Veselý v tom druhém potrhal vazy v pravém kotníku. A tým prohrál střelou v poslední sekundě. Obě největší hvězdy chyběly následně Fenerbahce čtvrt roku v klíčové fázi sezony. „To byla naprostá dýka do zad,“ zavzpomínal Ital Maurizio Gherardini, generální manažer Fenerbahce. Klub v Eurolize skončil s bilancí 10 výher a 18 porážek až na dvanácté příčce a neprošel do play off. Poprvé v osmileté éře, kdy za něj Jan Veselý hrál.

Vyléčit hlubokou evropskou ránu se částečně povedlo v turecké lize. Přes Bursaspor (2:1) a Darussafaku (3:1) se Fenerbahce dostalo do finále proti městským rivalům a euroligovým šampionům posledních dvou let Efesu. „Nikdo nás určitě neměl za favority. Tohle je náš nejméně očekávaný titul,“ vypjal prsa spokojený GM Gherardini, jehož tým se vrátil na turecký trůn poprvé od roku 2018.

Děkovat mohl nejvíc výkonům 213 centimetrů vysoké hvězdy Veselého, jenž ve finále nesl tým na zádech. V sérii skóroval průměrně 16,25 bodu na zápas, zapisoval 6,5 doskoku a 2,5 asistence. A s tříletým synem Liamem v náručí pak obdržel i cenu MVP finále.

Byla to symbolická tečka za jeho osmiletým působením v žluto-modrých barvách, během něhož týmu pomohl ke čtyřem domácím titulům a jednomu euroligovému (2017). Roku 2019 dostal i cenu MVP Euroligy, jejímž je jedenáctým nejlepším střelcem historie (3010 bodů).

A tabulkou bude ještě stoupat vzhůru, nikoliv už však v dresu Fenerbahce, kde mu skončila smlouva. Žlutou uniformu vymění od příští sezony za barvy katalánské Barcelony. S tou se již podle řady neoficiálních zpráv dohodl na tříleté smlouvě, která mu zaručuje roční příjem 2,5 milionu eur (75 milionů korun). A existuje velmi vysoká šance, že se tam v jednom týmu sejde s kamarádem a krajanem Tomášem Satoranským.

Ti dva společně obléknou začátkem září také český dres na Eurobasketu, jehož základní skupinu hostí i Praha. Blížících se dvou kvalifikačních utkání o MS 2023 (doma s Bosnou 1. 7. a 4. 7. v Litvě) se Veselý ještě nezúčastní.