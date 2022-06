Sato (ne)trénuje s českou reprezentací. A Barcelona? Bez komentáře

Až do poslední června je pod kontraktem u Washingtonu Wizards, tudíž na spekulace ohledně své budoucnosti odpovídal na reprezentačním srazu s úsměvem, ale lakonicky: Bez komentáře. Podle zahraničních basketbalových médií je již ale jasno. Tomáš Satoranský se ve třiceti letech a po šesti sezonách v NBA vrací do Evropy. A do klubu, odkud za Atlantik odcházel. Jeho staronovým domovem se má stát Barcelona, kde by se měl sejít s krajanem a kamarádem Janem Veselým. Prozatím je však stále ještě členem NBA, a ač již je přítomen na soustředění české reprezentace v Poděbradech, musí podle nových pravidel trénovat až do pondělí individuálně.

Už je to přes dva měsíce, co v NBA v dresu Washingtonu odehrál poslední zápas. A porážka 108:124 na palubovce Charlotte Hornets, během níž skóroval 5 bodů, může být jeho finálním slovem v nejlepší lize světa.

Jak informuje specializovaný server Eurohoops.net, Tomáš Satoranský je před podpisem smlouvy s Barcelonou, kde odehrál dvě sezony před odchodem do zámoří. „Přestože neexistuje žádná finální dohoda, jednání mezi Satoranským a Barcelonou se blíží ke konci,“ napsal Eurohoops.net s tím, že prozatímní první rozehrávač klubu, třiatřicetiletý veterán Nick Calathes, po neshodách s koučem Sarunasem Jasikevičiusem zamíří rok před vypršením smlouvy zřejmě jinam.

Satoranský se s litevskou legendou Jasikevičiusem v Barceloně již koncem května setkal na večeři a vše nasvědčuje tomu, že právě v centru Katalánska opět zakotví. Ostatně vedle NBA byl návrat do Španělska jeho prioritou, i proto údajně nevyslyšel zájem Anadolu Efes Istanbul, šampiona posledních dvou euroligových ročníků.

Magnetem je také možnost zahrát si s krajanem a kamarádem Janem Veselým, jenž má z istanbulského Fenerbachce rovněž do Barcelony zamířit a podepsat tříletou smlouvu s roční gáží 1,8 milionu eur. „Samozřejmě by to byl jeden z faktorů, který by mi udělal radost a zvažoval bych to o to víc,“ řekl Satoranský na konci května českým novinářům.

Barcelona o víkendu prohrála finále španělské ACB ligy s Realem Madrid, když sérii ztratila 1:3 na zápasy. S tradičním rivalem vypadla koncem května v bělehradském semifinále Euroligy. Příští rok již takto skončit nechce a do silného kádru vedeného euroligovým MVP Nikolou Mirotičem, skvělým Argentincem Nicolasem Laprovittolou či Španělem Alexem Abrinesem by mohly přibýt hned dvě české posily. Byť Satoranský může ještě od 1. července dál dostat nabídku od Washingtonu a Veselého se může ještě teoreticky pokusit udržet Fenerbahce.

Satoranský se již individuálně připravuje v Poděbradech, kde se na další kvalifikační okno o MS 2023 chystá také česká reprezentace. Podle nové dohody NBA a FIBA se může do společného tréninku zapojit až v pondělí 27. června. Washington dal sice Satoranskému zelenou k tomu, aby zahájil přípravu s týmem již nyní, NBA to však neumožnila. „Přestože jsme to prokázali v NBA, tak pravidla asociace jsou více než pravidla jeho zaměstnavatele,“ vysvětloval reprezentační manažer Michal Šob.

Satoranský bral situaci s nadhledem jako profesionál. „Dozvěděl jsem se to několik dní zpátky, ale chtěl jsem tu s kluky být,“ líčil s tím, že se připravuje s kondičním koučem Michalem Miřejovským, ale nemůže se zapojit do kontaktních akcí ani hry pět na pět.

„Je to maličká komplikace, ale nic, co by změnilo běh přípravy. Chci nasát atmosféru pro celé léto, jsem natěšený,“ líčil Satoranský, jehož osud sdílel i druhý hráč z NBA - oklahomský Vít Krejčí. Ani on se nemohl přidat ke cvičením s týmem, alespoň však hlásil, že se po artroskopické operaci kolene cítí skvěle a poté, co vynechá červencové kvalifikační zápasy o MS a odcestuje do USA na Letní ligu, už se nemůže dočkat plnohodnotného vytížení s národním týmem směrem k ME.

V tu chvíli už bude také jasné, zda nezůstane jediným Čechem v NBA. Prozatím o své budoucnosti nesmí Satoranský ani naznačovat. „Nebudu nic komentovat,“ uvedl jen.