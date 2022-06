Natěšený basketbalista Kříž před odvetou s Bosnou: Saty přinese energii

V úvodním kvalifikačním zápase na půdě Bosny a Hercegoviny chyběl kvůli zranění. O to větší chuť má pivot Martin Kříž před domácí odvetou. V pátek se česká basketbalová reprezentace střetne s Bosnou a Hercegovinou a za určité konstelace může slavit postup do další fáze bojů o světový šampionát v roce 2023. „Hlavní cíl je porazit Bosnu. O kolik to bude, se necháme překvapit,“ prohlašuje nymburská stálice.

Tři prohry a jediné vítězství. To je bilance české reprezentace v kvalifikační skupině o postup na mistrovství světa. Nyní má výběr kouče Ronena Ginzburga jedinečnou šanci na nápravu. Proti Bosně a Hercegovině nastoupí i v sestavě s Tomášem Satoranským. „Je to úplně nový impuls. Do hry přinese obrovskou energii i zkušenost,“ má jasno Martin Kříž.

Jak jste vyladili formu na závěrečné kvalifikační zápasy základní skupiny?

„Všichni si patřičně užíváme, že zase můžeme být spolu. Spousta z nás měla delší pauzy mezi koncem sezony a začátkem přípravy, teď makáme čtrnáct dnů. První týden byl seznamovací, hodně z nás všechno bolelo, ale jsme už v plné přípravě. Minulý týden jsme hráli zápas alespoň mezi sebou, abychom měli zápasové tempo. Pevně věřím, že v Pardubicích Bosnu porazíme.“

Pozorujete mezi sebou velké natěšení na domácí souboj?

„Příprava nebyla až tak dlouhá, ale natěšení mezi všemi určitě je, protože nikoho nebaví jen trénovat. Jsme rádi, že konečně můžeme jít hrát zápas, ještě před našimi fanoušky.“

Několik dnů už s týmem může trénovat i Tomáš Satoranský. Přinesl tedy patřičné povzbuzení.

„Pokaždé, když Saty přijde do šatny a hlavně na hřiště, je to úplně nový impuls. Do hry přinese obrovskou energii i zkušenost. Je schopen řídit hru, jsme všichni rádi, že s ním můžeme hrát. Jenom nám to pomůže.“

Na tohle kvalifikační okno se sešel asi nejsilnější tým, o jakém se dalo uvažovat. Nevyužít situaci k postupu ze základní skupiny by byl hřích, co říkáte?

„Bereme to tak, ale nerad bych na nás vytvářel extrémní tlak. Budeme to brát zápas od zápasu, i když si uvědomujeme, co by nás stálo, pokud by to pro nás dopadlo špatně. Budeme se snažit podat více než stoprocentní výkon, abychom dosáhli na co nejlepší umístění.“

V pondělí úvodní fázi kvalifikace zakončíte v Litvě, na půdě prvního týmu tabulky s již jistým postupem. Jak moc může zápas zamíchat kartami?

„Viděl jsem nějaké výsledky přípravných zápasů, které nebyly úplně přesvědčivé, ale Litva je určitě kvalitní tým, který se nemůže podceňovat. Teď je před námi Bosna, na kterou se soustředíme. Jakmile skončí zápas s Bosnou, můžeme se soustředit na Litvu.“

Jaké největší nebezpeční hrozí ze strany Bosny a Hercegoviny?

„Mohli jsme to vidět v minulém kvalifikačním okně. Hrají fyzický basket, hodně presují, pracují bez míče, takže na to se budeme muset připravit, abychom se vyvarovali zbytečných ztrát a nedostávali jednoduché koše. Hlavním bodem bude, abychom se vyrovnali s jejich fyzičnem.“

Pokud zvítězíte vysokým rozdílem, v pátek byste už mohli mít klid. Berete to jako klíčový zápas celé skupiny?

„Jestli jsme dobře počítali, když se vyhraje o 14 bodů, můžeme postoupit, pokud se sejde i druhý výsledek. Ale řekl bych, že takhle o tom nikdo nepřemýšlí. Jdeme zápas od zápasu, první je Bosna, hlavní cíl je ji porazit. O kolik to bude, se necháme překvapit. Ale samozřejmě budeme chtít vyhrát co největším rozdílem.“

V Sarajevu jste prohráli o 7 bodů, domácí ale tehdy těžili z bouřlivé atmosféry. Může to rozhodnout, pokud se nyní situace otočí?

„Sledoval jsem to jen v televizi, ale i přes obrazovku jsem viděl, že atmosféra byla opravdu pekelná. Pevně věřím, že v Pardubicích naši diváci vytvoří stejnou.“

Trénujete v Poděbradech v menší hale, budete si muset zvykat na přechod do velké pardubické arény?

„Jsou tu hráči takových kvalit, že nebudou řešit, jestli trénujeme v malé hale a zápas budeme hrát ve velké. Nebude to hrát žádnou roli. Ve čtvrtek máme dva tréninky, potom předzápasový trénink, takže máme čas zvyknout si. Ale tohle nebude ten hlavní kámen, který budeme zdolávat.“