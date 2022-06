Hladové Pardubice a Satoranský v čele. Jdeme za vítězstvím, hlásí Vyoral

Tomáš Vyoral (vlevo) se před kvalifikačním duelem o MS těší na domácí prostředí v Pardubicích, český tým by měl znovu dirigovat Tomáš Satoranský • Koláž iSport.cz

Pardubická aréna byla svědky už řady důležitých výher české basketbalové reprezentace. Další příležitost zabodovat v oblíbeném prostředí budou mít svěřenci kouče Ronena Ginzburga už v pátek večer v kvalifikačním souboji proti Bosně a Hercegovině. „Fanoušci vědí, že tady máme skoro všechny největší hvězdy. Doufám, že jich dorazí hodně a vytvoří co nejlepší atmosféru,“ prohlásil Tomáš Vyoral.

Nejvyšší domácí basketbalová soutěž se sice v Pardubicích hraje o kus dál od velké městské arény, dějiště pátečního souboje, přesto si Tomáš Vyoral bude užívat domácí prostředí. „Jsme na halu docela zvyklí. Nebereme to sice jako náš domov, ale reprezentačních zápasů jsme tam odehráli asi nejvíc. Hlad fanoušků po basketu v Pardubicích určitě je,“ řekl devětadvacetiletý rozehrávač Beksy.

Do kronik se zapsala kvalifikační výhra nad Ruskem, kdy v roce 2018 dorazilo na basketbal rekordních 8438 fanoušků. „I teď, kdy se nehrají žádné sporty, by mohlo přijít hodně lidí,“ doufal Vyoral.

Tahoun východočeského celku znovu nechybí v reprezentačním kádru, který se v Poděbradech chystá na důležité kvalifikační zápasy s Bosnou a Hercegovinou a v Litvě. „Těšíme se všichni moc, je to po dlouhé době, co budeme hrát před vlastními fanoušky a skoro v nejsilnější sestavě. Je to nejlepší pozvánka pro diváky,“ prohlásil po středečním tréninku.

I v devětadvaceti letech sbírá na reprezentačních srazech zkušenosti, do zápasů naskakuje z lavičky. „I když mám tady minut minimálně, snažím se to co nejvíc využít a jsem za to rád, že můžu trénovat s nejlepšími hráči České republiky,“ prohlásil.

Několik dnů se už na palubovce potkává i s bývalým hráčem NBA Tomášem Satoranským. „Saty je hravý, za každou cenu chce vítězit. A i pro nás ostatní je to super, protože přinese novou energii. Je to jeden z nejlepších rozehrávačů Evropy, a když se s ním potkáváte každý den na tréninku, je to super,“ potvrdil.

V paměti ještě má otevírací souboj kvalifikace o mistrovství světa, kdy český tým prohrál v Sarajevu 90:97. „Zápas jsme měli velice dobře rozehraný, v poločase jsme vedli. Druhou půli na nás Bosna nastoupila a úplně nás smetla. Když budeme hrát v tom stejném tempu jako první poločas tam, tak bychom je měli porazit. A případně i nějakým větším rozdílem,“ řekl sebevědomě.

Pokud by český tým dosáhl na vítězství o 14 bodů, měl by v případě výhry Litvy v Bulharsku postup zajištěn. „Primárně jdeme za vítězstvím. I kdyby to bylo nakonec jen o bod, důležitá je výhra,“ konstatoval Vyoral.

I v případě, že se o postupu rozhodne až během pondělního hracího kola, budou české šance stále otevřené. Češi si dali za cíl uspět i na půdě favorizované Litvy. „V Evropě je to ohromně vyrovnané, každý může porazit kohokoliv. A my rozhodně máme na vítězství nad Bosnou i v Litvě,“ uzavřel Vyoral.