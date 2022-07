Hruban o klíčových bojích v kvalifikaci: Čekám tvrdý basket a dvě výhry

Čeští basketbalisté v pátek v pardubické aréně (20:00, živě ČT sport) odehrají jeden z klíčových duelů v kvalifikaci o MS 2023. Bosnu a Hercegovinou by ideálně potřebovali přehrát o 14 bodů, a kdyby Bulharsko neporazilo Litvu, měli by jistotu postupu do další fáze. „Čekáme tvrdý basket. Bosně jde taky o hodně,“ říká tahoun reprezentace Vojtěch Hruban. Tým se oproti předchozímu průběhu kvalifikace obměnil a je v dosud nejsilnějším složení od olympijských her. Nechybí Tomáš Satoranský, Patrik Auda či Ondřej Balvín.

Jste dobře připravení na dvojzápas s Bosnou a Litvou?

„Tentokrát bylo času na trénování daleko víc než v klasických oknech přes rok. Z tohoto pohledu jsme připraveni. Jdeme do toho. Jsou to zápasy o všechno. Chceme minimálně jeden vyhrát a projít do další fáze, protože nepostoupit by po šňůře úspěchů bylo zase zklamání.“

V tabulce jste s jednou výhru a třemi porážkami poslední. Výchozí pozice tedy není ideální, že?

„Situace přes rok vypadala tak, že tým byl hodně ořezaný. Přišly prohry, šance postoupit na mistrovství světa je menší, ale pořád ještě žije. Chceme vyhrát oba zápasy a vrátit se zpět do hry, abychom měli šanci postoupit.“

V Sarajevu jste prohráli o 7 bodů. Toužíte teď kromě zisku bodů taky vylepšit skóre?

„Pokud se nám povedou oba zápasy vyhrát, mohli bychom to zvládnout nejen se třemi výhrami, ale ještě i s lepším skóre oproti Bosně, což by mohlo být nakonec velice důležité. Máme cíl vyhrát, ale pokud by se nám to povedlo ještě o víc než o 7 bodů, byla by to vlastně výhra navíc.“

V obou kvalifikačních zápasech proti Bulharsku jste byl nejlepší český střelec. Chcete na to navázat i v pátek?

„Tentokrát budou střely a body víc rozložené mezi hráče, stejně jako minuty na hřišti. Myslím, že já ani Mičego (Martin Peterka), kteří jsme dávali body, nebudeme muset odehrát a odstřílet zdaleka tolik.“

Situace v tabulce je zamotaná. Máte v hlavě cíl vybojovat dvě výhry, které zajistí klid?

„S ničím jiným do toho nejdeme. S Bosnou hrajeme doma, Litva nemá úplně nejsilnější tým a přesto, že hrajeme venku, šance je porazit bude velká.“

Vy jste se sešli v nejsilnějším složení od olympijských her. Co očekáváte od Bosny?

„Když se podívám na soupisky, troufnu si říct, že teď mají lepší tým než Litva. Čekáme tvrdý basket. Taky jim jde o hodně. Povedlo se jim kvalifikaci dobře rozjet, a pokud by nás porazili, byli by na tom výborně. Nečekám nic jednoduchého, ale zkušenosti jsou na naší straně. A domácí publikum v zádech nám hodně pomůže.“

Je reálná výhra o 14 bodů, která by v případě vítězství Litvy nad Bulharskem znamenala jasný postup?

„Reálná samozřejmě je. Kalkulovat s tím od úvodu nebudeme, ale postupně možná ano. Pokud budeme vědět, že vyhrajeme, budeme chtít rozdíl o 7 a víc bodů. A pokud se to tak bude vyvíjet, budeme chtít vyhrát o těch 14. Nemůžeme ale jít do zápasu rovnou s tím, že chceme vyhrát o 14 bodů, to by nedopadlo dobře.“ (usmívá se)

Pondělní soupeř Litva má postup do další fáze jistý. Mohou to brát tak, že mají prozatím splněno?

„Zápasy se počítají, v tomhle systému se nedá říct, že by měli splněno. Tohle nás zachránilo v minulé kvalifikaci, kdy jsme měli splněný postup, ale dvakrát jsme pak vyhráli a přenesli si výhry do další skupiny. Čekám, že budou chtít taky vyhrát, i když nemají tak silný tým, protože jim chybí několik hráčů z Euroligy a NBA. Ale je to Litva a má bednu hráčů, do které může hrabat hodně hluboko.“