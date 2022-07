Den v podání úspěšných basketbalistek. Od snídaně k oslavám postupu

Česko mezi basketbalovými velmocemi! Taková zpráva přilétla z mistrovství Evropy do 20 let v maďarské Šoproni, kde tým trenérky Romany Ptáčkové porazil jasně Polsko 64:43. O finále se utká v pátek s Francií, kterou už Češky na šampionátu jednou porazily, druhou semifinálovou dvojici tvoří Španělsko a Itálie.

„První poločas jsme se trápily, měly jsme tam hodně neproměněných šoupáků zpod koše. Ale ve druhé části jsme to zlomily. Dařilo se nám na doskoku, to bylo asi klíčové. Zaslouženě jsme vyhrály,“ uvedla ke čtvrtfinálovému střetnutí křídelnice Monika Fučíková.

„Byly jsem na zápas dobře připravené, trenéři měli hodně videí, sestříhali nám to. A my jsme pak věděly, co nás čeká,“ doplnila 20letá basketbalistka Slovanky, která nechala nakouknout kameru do programu svého zápasového dne.

Snídaně, dopolední trénink, příprava u videa i nezbytná péče fyzioterapeutky. A pak již zápas, který poslal české naděje do bojů o medaile. Tu poslední získala ženská U20 před 18 roky, v roce 2004 si mladé Češky věšely na krk bronz.

V samotném utkání měly Češky od začátku navrch, ale polské soupeřky definitivně zlomily až ve třetí čtvrtině. Do závěrečné části šly s dvacetibodovým náskokem. Nejlepší střelkyní na české straně byla Dominika Paurová, která nasázela 15 bodů, deset jich přidala Petra Malíková. Polky nespasilo ani 17 bodů Magdaleny Szymkiewiczové, v této chvíli nejlepší střelkyně mistrovství Evropy do 20 let.

Český tým zatím prochází šampionátem bez zaváhání, v základní skupině porazily svěřenkyně trenérky Ptáčkové postupně domácí Maďarsko 63:50, Francii 59:54 i Nizozemsko 78:48, v osmifinále si pak poradily s Belgií 65:42 a do boje o medaile přešly přes už zmíněné Polsko 64:43.

Teď je tedy čeká znovu Francie, bude se hrát v pátek od 20.15 hodin. Už postup mezi nejlepší čtyři celky je velkým úspěchem, ale mladé Češky se s tím nehodlají spokojit. „Naším cílem je vyhrát znovu,“ připomněl asistent trenérky Tomáš Holešovský vítězný zápas ve skupině.