Mladé basketbalistky ve čtvrtfinále ME! Ale musíme se zlepšit, ví před Polskem

Trenérka českých basketbalistek do 20 let Romana Ptáčková • Česká basketbalová federace

České basketbalistky do 20 let si v osmifinále mistrovství Evropy poradily s Belgií 65:42 • Česká basketbalová federace

České basketbalistky do 20 let si v osmifinále mistrovství Evropy poradily s Belgií 65:42 • Česká basketbalová federace

České basketbalistky do 20 let si v osmifinále mistrovství Evropy poradily s Belgií 65:42 • Česká basketbalová federace

České basketbalistky do 20 let si v osmifinále mistrovství Evropy poradily s Belgií 65:42 • Česká basketbalová federace

České basketbalistky do 20 let si v osmifinále mistrovství Evropy poradily s Belgií 65:42 • Česká basketbalová federace

Trenérka českých basketbalistek do 20 let Romana Ptáčková • Česká basketbalová federace

České basketbalistky do 20 let si v osmifinále mistrovství Evropy poradily s Belgií 65:42 • Česká basketbalová federace

České basketbalistky do 20 let si v osmifinále mistrovství Evropy poradily s Belgií 65:42 • Česká basketbalová federace

České basketbalistky do 20 let si v osmifinále mistrovství Evropy poradily s Belgií 65:42 a s čtyřmi výhrami na kontě postupují mezi osmičku nejlepších. Byť dnešní skóre působí jednoznačně, Češky nepředvedly výkon, se kterým by byly zcela spokojené. „Je to pro nás cenná výhra, ale nemyslím si, že bychom ukázaly něco zázračného,“ přiznala po utkání Petra Malíková.

První polovinu zápasu Češky ovládly 35:19, do druhé části vstoupily Belgičanky lépe a podařilo se jim snížit na desetibodový náskok. Český výběr však vedení nepustil a dotáhl zápas do vítězného konce. Přestože basketbalistky zapsaly důležitou výhru znamenající postup do čtvrtfinále, dle slov trenérky Romany Ptáčkové nebylo české představení optimální. „Z těch čtyř utkání byl tohle z naší strany nejslabší výkon. Určitě ne, co se týká bojovnosti, ale taktické vyzrálosti. Hrály jsme hodně individualisticky a kdybychom takto hrály proti kvalitnějšímu soupeři, tak nebudeme úspěšné. Na druhou stranu je dobře, že to přišlo teď,“ okomentovala Ptáčková.

„Vázl nám návrat do obrany a komunikace, naštěstí jsme se chytly v individuálních dovednostech, technicky jsme na tom byly lépe a podařilo se nám Belgičanky přehrát,“ doplnila hráčka Petra Malíková. „Měly jiný styl, na který nejsme úplně zvyklé a trochu nás to zaskočilo.“

Ve čtvrtfinále český výběr narazí na Polsko, se kterým sehraje utkání již zítra od 15:45. „Je to jeden z mála soupeřů, se kterým jsme si zahrály v přípravě, takže se známe o něco lépe. Bylo to vyrovnané, těsně jsme vyhrály. Uvidíme, který tým se lépe připraví a bude mít lepší den,“ dodala Ptáčková.

„Věřím, že předvedeme proti Polsku to, co jsme předvedly v předešlých utkáních hlavně v obraně – a že se nám bude dařit i lépe v útoku,“ uzavřela Malíková.