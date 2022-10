Nymburská dieta trvá. Český šampion v Lize mistrů opět prohrál

Eric Lockett z Nymburka útočí do koše • ČTK / Kamaryt Michal

Nejeden otazník se objevil na startu nového ročníku v podání nymburského hegemona. Poté, co se tým notně obměnil, se čekaly zase velké věci. Vždyť Nymburk každým rokem obměňuje kádr a problémy se nedostavují. Jenže Středočeši teď neválcují své soupeře ani v české NBL, jak tedy můžeme čekat zázraky na evropské scéně? Po dalším nevýrazném výkonu Nymburk padl na bosenské půdě ve městě Laktaši s celkem Igokea i ve druhém zápase základní skupiny Ligy mistrů. Českému zástupci se reparát za loňskou prohru o 7 bodů nepovedl, tentokráte podlehl 74:91 a postup se komplikuje.

Začátkem října v Praze na Královce Nymburk padl na úvod Champions League se španělským Bilbaem 54:68, ale Baskové jsou favoritem celé skupiny, takže nebylo divu. Igokea zase podlehla velmi těsně o tři body na půdě tureckého Bahcesehiru, v tomto zápase proto potřebovali oba soupeři zvítězit pro větší pohodu v další fázi soutěže.

Od úvodního rozskoku bylo patrné, že se ve hře českého mistra pramálo změnilo. Spousta akcí na náhodu, navíc se v první půli absolutně nedařila střelba za tři body, kterou však hosté tvrdohlavě pořád zkoušeli. Pozitivní záchvěvy předváděl Gerel Simmons nebo nová kanadská akvizice Marek Klassen na rozehrávce, jenž přišel jako náhrada za dlouhodobě zraněného Kamau Stokese.

Jenže ve spojení s tragickou střelbou a nedůraznou obranou mnohdy nepomáhal ani důvtip kanadského světoběžníka. Nymburk přesto držel krok a do kabin o přestávce už oba celky odcházely za stavu 39:32 pro domácí.

Začátek druhého poločasu připomínal noční můru, ale Nymburk se dokázal ještě otřepat, když v posledních pěti minutách třetí čtvrtiny stáhl díky zlepšené střelbě zpoza perimetru náskok soupeře na pět bodů. Psí kusy nadále předváděl Klassen, jehož přínos pro tým lze považovat za jedno z mála pozitiv bosenského večera.

Igokea dělala českému suverénovi posledních let problémy svým rychlým přechodem do útoku. Zářil zejména Bryant Crawford s 33 body. Skvěle se předvedl i bývalý hráč Nymburka Kendrick Ray, na doskoku zase dominoval Nikola Tanaskovič. Tato trojice dovedla Igokeu nakonec k pohodlnému triumfu o sedmnáct bodů. Vzhledem k tomu, že může v konečném součtu rozhodovat i skóre vzájemného zápasu, si Nymburk nadrobil nemalé starosti.

Nymburský kouč Roberts Stelmahers neprožívá dobrý začátek angažmá. Po porážkách s Bilbaem a v české lize s Děčínem Nymburk kapituloval i v Laktaši. Polabané působí rozháraným dojmem jako by na hřišti mnohdy nevěděli co hrát.

Americké posily se snaží často brát zodpovědnost do vlastních rukou, ale kýžené ovoce jejich snaha nepřináší. Nymburk i proto zažívá nejhorší start do sezony za posledních mnoho let a trio Hruban, Harding, Ross možná chybí více, než se ještě v létě mohlo zdát.

Basketbalová Liga mistrů - 2. kolo:

Skupina D:

Igokea - ERA Nymburk 91:74 (18:15, 39:32, 61:56)

Nejvíce bodů: Crawford 33, Ray a Tanaskovič po 16 - Simmons 18, Klassen 14, Watson 12. Fauly: 19:17. Trestné hody: 20/12 - 17/14. Trojky: 9:10. Doskoky: 44:42.