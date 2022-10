Voráčková vyhlíží euroligový návrat. Snad lidi přilákáme na basket, říká

Do úvodního zápasu Euroligy proti maďarskému Szekszárdu vstoupí ve středu basketbalistky USK Praha bez Veroniky Voráčkové. Třiadvacetiletou oporu totiž v úvodu sezony zabrzdilo zranění. „Už čtyři týdny stojím. Udělala jsem si těžší výron, mám modřinu na kosti, takže se čeká, kdy se to zlepší,“ prozradila. Přesto věří, že se s týmem znovu probojuje do Final Four, užije si zápasy před bouřlivou atmosférou a po osobní stránce zažije ještě vydařenější ročník.

Je vaše zranění bolestivou záležitostí?

„Jo, ještě vůbec neběhám, protože to chce čas. Není s tím moc co dělat, než čekat.“

Mrzí váš, že jste po skvělé minulé sezoně hned v úvodu zraněná?

„Určitě to mrzí. Ale snažím se to brát tak, že i když se s tím budu chvíli prát, uzdravím se. Pak se dokážu dostat tam, kde jsem byla minulou sezonu. Nebo ještě výš.“

Na druhou stranu, asi není ve vašem případě kam spěchat. Jak řekla trenérka Natália Hejková, euroligová sezona se bude lámat až kolem Vánoc…

„Žádný hráč to nebere tak, že čím dýl odpočívám, tím to pro mě bude lepší. Chci být na hřišti, chci být s týmem. Začátky jsou vždycky těžší, všichni si tím projdou teď a já tam budu… Nevím kdy.“

Jaké jsou tedy prognózy?

„Odhad byl, že snad příští týden. Ale zatím nedokážu říct.“

Loni jste postoupily do Final Four a díky čtvrté příčce jste si nechaly místo pro zlepšení. Jsou cíle znovu nejvyšší?

„Skupina je nevyzpytatelná. Jsou tam nové týmy a jinak poskládané než minulou sezonu. Ale všichni pokukujeme po Final Four a po medailích.“

Česko zažilo díky mistrovství Evropy basketbalový boom. Věříte, že se to projeví i v návštěvnosti na vašich zápasech?

„Doufám, to by bylo super! (usmívá se) Snad to dokáže klub i česká federace nějak využít a lidi nalákáme na basket. Mistrovství Evropy bylo úžasné. Do O2 areny přišel, kdo mohl – i kdo basket skoro nezná – a byla to skvělá akce. Doufám, že se to podaří.“

I ve vaší hale Královka to během minulé sezony pořádně vřelo. Na kterou bitvu vzpomínáte nejvíc?

„Poslední domácí euroligový zápas se Schiem byl úplně super. Přišlo mi, že tým žil s publikem. Kdyby se prohrálo, celá sezona by byla pryč, byl by konec. Šlo to znát na nás i na divácích. Za mě to byl nejlepší zápas, co jsme tady odehrály.“

Výhrou jste si zajistili Final Four a v něm dlouho trápily domácím Fenerbahce...

„Ano. Tam kdyby se Maria Condeová nezranila, mohlo to dopadnout úplně jinak…“

Těšíte se, že jim to můžete oplatit už teď ve skupině?

„Fenerbahce je největší favorit, ale určitě jim máme co vracet. Myslím, že je to tým, který se do Final Four zase dostane. Doufám, že jim to vrátíme ať už v základní skupině, nebo pak někde dál.“

Bude váš tým stejně silný jako minulou sezonu?

„Hodně je znát návrat Valu Ayayi (Valériane Vukosavljevičové). Je to hráčka, která je vidět na hřišti, je hlasitá. Dosud byla lídr týmu. I když ne třeba body, tak hodně mluví a snaží se, aby se všichni zlepšovali, aby všichni hráli dobře. To nám přidalo kvalitu.“

Zmiňovala jste, že chcete být v této sezoně ještě lepší. V čem konkrétně?

„Je to asi cíl každého hráče. Všichni se konstantně chtějí zlepšovat. Pro mě je tam prostoru spoustu, že to zas takový zázrak minulý rok nebyl. Chtěla bych být větší podpora pro tým.“