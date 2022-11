Basketbalistky USK doma nestačily na Polkowice. Řádila Vukosavljevičová.

Double double si za domácí připsala díky 21 bodům a 12 doskokům Alyssa Thomasová. Polský tým dotáhla k vítězství 25 body a 17 doskoky Stephanie Mavungaová.

"Mrzí nás to, protože zápas nebyl dobrý, ale stejně jsme ho mohly vyhrát," řekla Hejková. "Je to velká škoda, protože kdybychom vstoupily normálně do druhého poločasu a nedovolily soupeři tu šňůru, tak vyhrajeme. Byla to nekoncentrace, ale také jsme hrály úplně totálně pomalý basket a tým se v tu chvíli rozpadal. Potom jsme se chytily v obraně a všechno se změnilo. O to víc výsledek mrzí. Měly jsme hodně hloupých ztrát."

Domácí celek se musel obejít opět bez zraněných Brionny Jonesové, Veroniky Voráčkové a Veronika Šípové. Pražanky se ujaly v úvodu díky trojce Vukosavljevičové a koši Teji Oblakové vedení 5:0 a přes odpověď soupeřek si stále držely náskok. Polkowicím zařídily první dvanáct bodů jen Mavungaová (7 bodů) a Artemis Spanuová (5). Celkem pětkrát vedly domácí hráčky v první čtvrtině o pět bodů, ale trojkou snížila Spanuová.

V úvodu druhé čtvrtiny unikly Pražany pětibodovou sérií na 26:19. Šestibodovou šňůru polského celku zastavila trojkou Oblaková. Polkowicím se ale nadále dařilo a v 17. minutě poprvé vedly díky tříbodové střele Zaly Friškovecové (34:31).

České mistryně dvakrát prohrávaly o pět bodů a na přelomu prvního a druhého poločasu snížily na 41:42, ale šňůra 10:0 poslala Polkowice do jedenáctibodového vedení. Na 57:43 zvýšila trojkou Klaudia Gertchenová. Nejvyšší čtrnáctibodové manko měly domácí basketbalistky dvakrát, ale pasáží 14:2 snížily na 59:61. Celkově hráčky USK vyhrály třetí čtvrtinu 30:23 a vedly 69:65.

Polkowice začaly poslední desetiminutovku dobře, překlopily vedení na svou stranu a přetahovaná pokračovala. USK dostala dvě minuty a 25 sekund před koncem do vedení 80:78 Thomasová, ale Saša Čadová trojkou stav otočila a Yvonne Turnerová 72 sekund před koncem stanovila výsledek, s kterým už Pražanky nedokázaly pohnout.

S bilancí tří výher a jedné porážky je trenérka Hejková vzhledem k současné marodce vcelku spokojená. "Tři zápasy, které jsme vyhrály, předčily naše očekávání. Věděly jsme, že budeme mít obrovský problém pod košem. Nemáme podkošové hráčky, musíme vymýšlet nějaký způsob obrany, který by byl soupeři nepříjemný a nám vyhovoval," uvedla Hejková, která vyhlíží návrat Jonesové po reprezentační přestávce.