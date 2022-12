Kapitán a manažer Pumprla o trápení Slavie: Chybí srdce. Jak tým probudit?

Přijeli jste se záměrem ukončit sérii porážek. Proč to nevyšlo?

„Důvodů je spousta. Špatný vstup do utkání, kdy jsme dobře nebránili. Neproměnili jsme volné pozice z podkoše i z dálky. Stálo nás spoustu sil vrátit se zpátky do zápasu, což se nám ale ve druhé čtvrtině povedlo. Jenže podobný nástup byl také do třetí čtvrtiny, a to už jsme se pak ve skóre nepřiblížili. Netrápíme se úplně v útoku, ale máme problém ubránit soupeře. To není otázka talentu, ale jak se komu chce. Vím, že se to v sobě strašně těžko hledá, když je taková série porážek, ale nějak to najít musíme, protože asi nikdo nechce do konce sezony jenom prohrávat. Je to na nás zkušenějších a na trenérovi, abychom to v ostatních probudili. Takhle to dál pokračovat nemůže.“

Po čase jste se vrátil do rodného kraje a města, kde jste basketbalově vyrůstal. Je to pro vás pořád trochu speciální? Dorazil vás do haly někdo podpořit?

„Přišla rodina od manželky, která je z Olomouce. Ale speciální to není, už jsem toho odehrál dost. Trošku bych si přál, aby to tady byl poslední zápas. Jenže dostat se do skupiny A1 je už dost daleko. Takže to vzhledem k formátu, jakým se soutěž hraje, poslední zápas v Olomouci asi nebyl a nejspíš se sem ještě podívám dvakrát. (pousmál se) Doufám, že příště budeme odjíždět s trochu veselejší náladou.“

Dokážete si po návratu do NBL sezonu užívat, nebo cítíte čím dál větší tíhu zodpovědnosti?

„Užíval bych si to víc, kdybychom vyhrávali. Ze začátku jsem si to užíval, když jsme měli bilanci 3 výhry a 3 porážky. Od té chvíle jsme nic nevyhráli, takže když nefunguje tým, je to těžké. Vím, že je to poslední (sezona), snažím se o to, ale popravdě se mi to teď úplně nedaří. Doufám, že výhry přijdou a díky tomu si to budu moct užívat trošku víc.“

Olomoucko jste v prvním kole porazili doma o dvacet bodů, takže se asi něco změnilo. Přišel zlom paradoxně po slavné říjnové výhře nad Nymburkem?

„Hned po zápase jsem říkal: 'jo, super, pojďme si to užít'. Ale zároveň jsem vztyčoval velký vykřičník, protože jsem zažil mockrát, že tým si myslí, že může porazit každého. Na jednu stranu je to fajn, ale musí se to udržet v rozumných hranicích a nesmí se přestat makat. Nedokážu říct, jestli to byl ten případ – nemyslím si, že by najednou všichni přestali makat, ale asi nastalo uklidnění: 'jo, my budeme v pohodě, líp než jsme si mysleli'. Jenže nebudeme…Teď je potřeba z toho najít cestu ven.“

Nečekaná výhra nad mistrem tedy měla opačný efekt, než jste si přáli?

„Částečně to bylo zlomové, ale pak jsme ještě odehráli velmi dobrý zápas v Pardubicích. Spíš si myslím, že nám ublížila reprezentační pauza. Potom jsme doma, kde jsme do té doby neprohrávali, padli s Hradcem Králové. To byl soupeř, kterého bychom měli porážet, a tím na nás spadla deka.“

Jste v pozici kapitána a zároveň manažera. Jak moc se role liší oproti té, na kterou jste byl zvyklý coby hráč?

„Samozřejmě se to mění. Z pozice kapitána bych nebyl součástí debat o věcech, co s týmem udělat. Tím, že jsem i ve vedení klubu, je to logicky jiné. Příjemné to není, kéž bych to nemusel řešit a hráli bychom, jak jsme si představovali, protože já týmu věřím. Máme tým, který může hrát o hodně líp, ale popravdě jsem teď v koncích a nevím, kudy na to.“

Bude muset nastat řez?

„Popravdě jsem velkým zastáncem, aby se neřezalo – pokud není vyloženě nějaký lidský problém s chováním. Protože pokud si vybereme hráče a poskládáme tým, zodpovědnost by měla být na naší straně, abychom dokázali, že tým zvládne hrát, co jsme si mysleli. Na začátku sezony to ukázal. Ale nejsem jediný, který o tom rozhoduje. Pokud se chce něco řešit, zrovna teď je nevyšší čas. Je to na delší debatu, rozhodně nebudu ten, kdo po zápase bude říkat, že půlku vyhodíme. To je nesmysl.“

V týmu je hodně talentu, Martin Kheil dal 26 bodů. Máte na čem stavět?

„Stojím si za názorem, že tým je relativně dobře složený – vzhledem k možnostem, které jsme na začátku sezony měli. Trošku mi vadí, že nedokážu přijít na to, jak tým probudit. Když to řeknu vzletně: ukázat srdce, aby se víc bojovalo. To mi tam chybí. Paradoxně bude stačit jedna výhra – v našem případě už bude každá nečekaná – a všechno se může zas celé zlomit. Je potřeba se dokopat k výhře a musíme přijít na to, jak to udělat.“

Co říkáte na vývoj sezony NBL, kdy má Nymburk na kontě už čtyři porážky?

„Nevím, jak na to reagují z Nymburka, ale ze svého působení si pamatuji, že když se náhodou občas prohrálo, říkalo se, že je to dobře pro zbytek soutěže. Týmy potřebují věřit, že můžou Nymburk porážet a soutěž to udělá jenom zajímavější. Stejně hodnotím, že Opava je uprostřed tabulky a má bilanci 6-6. Je to tým, který by měl být na druhém třetím místě, to cítí každý. Ale ohromná vyrovnanost tomu může jen pomoct. Po třinácti odehraných kolech nikdo neví, kde bude v tabulce od prvního místa téměř po poslední. Tým ze spodu tabulky se v pohodě během pár zápasů může dostat na páté šesté místo, což je hrozně zajímavé. Pro nezaujatého basketbalového fanouška to může být velmi zajímavé a těším se, jak bude vypadat play off. Mohou přijít velká překvápka.“

Zmínil jste fanoušky. Jak se vám ve Slavii daří získávat podporu skalních příznivců?

„Daří se to pomalu a lepší výkony by tomu pomohly. Na zápas s USK, kdy se udělala speciální akce, přišlo spoustu fanoušků stejně jako na Nymburk. Víme, že jsou schopní přijít, musíme je zaujmout jak programem, tak i výkonem na hřišti. Ne nutně výsledky, ale tím, jak to vypadá. Tuším, že spousta fanoušků bude v pohodě, i když se prohraje s dobrým týmem, ale po dobrém výkonu.“

Kooperativa liga mužů - 13. kolo:

USK Praha - Ostrava 85:95 (28:21, 41:48, 67:65)

Nejvíce bodů: Böhm 29, Pipes 21, Okauru 12 - Morgan 20, Mathon 18, Radukič 18.

Brno - Hradec Králové 96:73 (21:19, 45:34, 73:54)

Nejvíce bodů: Chatman 19, Mišula a Půlpán po 13 - Autrey 26, Peterka 12, Goga a Šturanovič po 8.

Opava - Kolín 102:80 (24:18, 48:41, 78:59)

Nejvíce bodů: Zbránek 17, Jurečka 16, Mokráň 15 - Lošonský 13, Jelínek 12, Číž a Novotný po 11.

Olomoucko - Slavia Praha 97:87 (19:13,48:45, 70:62)

Nejvíce bodů: Williams 20, Feštr 19, Moten 18 - Kheil 26, Rožánek 18, Dworsky 13.

Ústí nad Labem - Nymburk 96:83 (25:22, 54:31, 79:56)

Nejvíce bodů: Pecka 25, Svejcar 19, Hicks 13 - Simmons 22, Klassen, Kříž a Benda po 12.

Tabulka:

1. Brno 14 - 11 - 3 - 1225:1106 - 78,6

2. Nymburk - 14 - 10 - 4 - 1251:1127 - 71,4

3. Děčín 14 - 10 - 4 - 1125:1053 - 71,4

4. Kolín 12 - 8 - 4 - 985:970 - 66,7

5. Pardubice 13 - 8 - 5 - 1041:970 - 61,5

6. Opava 13 - 7 - 6 - 1077:1031 - 53,8

7. Ostrava - 13 - 6 - 7 - 1099:1118 - 46,2

8. Ústí nad Labem - 13 - 5 - 8 - 1067:1081 - 38,5

9. USK Praha 11 - 4 - 7 - 887:906 - 36,4

10. Olomoucko 12 - 3 - 9 - 984:1086 - 25,0

11. Slavia Praha 13 - 3 - 10 - 1019:1088 - 23,1

12. Hradec Králové 12 - 2 - 10 - 888:1112 - 16,7