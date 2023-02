Nymburk se dál trápí. Po 21 letech si nezahraje Final Four Českého poháru

Nymburk neuspěl dva dny po ligové porážce v Děčíně a dál si bude muset počkat na šestnáctý pohárový triumf v historii. Nezískal ho ani vloni, kdy Opava ve finále připravila dlouholetým domácím hegemonům první porážku v soutěži po 53 zápasech. „Nezbývá nám, než se soustředit na poslední cíl, kterým je česká liga,“ konstatoval nymburský trenér Ladislav Sokolovský v tiskové zprávě.

V této sezoně utrpěl Nymburk už devátou prohru v českých soutěžích a s Brnem má bilanci 2-2. Na konci ledna na tým z moravské metropole nestačil v lize dokonce doma (79:83), ale před týdnem na úvod nadstavby mistrovský celek naopak o tři body zvítězil (89:86).

Tentokrát Brňané ovládli první čtvrtinu 28:20, a třebaže ve druhé části náskok ztratili a na okamžik pustili soupeře do vedení, zejména druhý poločas se odehrál v jejich režii. K vítězství přispěl 19 body Randy Culpepper, o dva méně dal Kameron Chapman. Nejlepším střelcem Nymburka byl s 16 body Junathaen Watson, druhý tým ligy trefil jen čtyři trojky z 22 pokusů, domácí měli bilanci 11/25.

„Viděl jsem na hráčích, že to chtějí zlomit, ale dnes jsme se nemohli trefit, a když soupeř utekl na dvouciferný rozdíl, tak už nás to začalo moc hlodat v hlavách, sedla na nás deka a už jsme neměli moc co ukázat. Myslím, že tým nemáme tak horší oproti Brnu, jak se podle rozdílu ve skóre dnes může zdát. Je to hlavně o hlavách,“ řekl Sokolovský.

Ve Final Four jsou už Kolín a Ústí nad Labem, které už na začátku února vyřadilo opavské obhájce prvenství. O zbývajícím účastníkovi závěrečného turnaje, který se bude hrát 18. a 19. března v Praze, se rozhodne v pondělním duelu mezi Hradcem Králové a Děčínem.

Český pohár basketbalistů - čtvrtfinále:

Brno - Nymburk 90:72 (28:20, 46:43, 69:56).