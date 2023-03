Americké komando udeřilo. USK srazil Salamanku a k Final Four má blíž

Do klíčové fáze sezony vstoupily dominantně. Basketbalistky USK Praha v úvodním čtvrtfinále Euroligy zničily Avenidu Salamanca 77:56. Úžasný výkon předvedlo zejména americké duo Brionna Jonesová (18 bodů, 13 doskoků), Alyssa Thomasová (13 bodů, 9 doskoků), které se přičinilo o rozhodující náskok a v závěru mohlo odpočívat. „Je úplně jedno, že to skončilo o dvacet bodů. Vedeme 1:0 na zápasy a to je podstatné,“ prohlásila trenérka Natália Hejková a vyhlíží páteční odvetu ve Španělsku.