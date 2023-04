USK narazí na světové hvězdy. Budí respekt, ale dají se porazit, zní z týmu

Po osmi letech se euroligové Final Four vrací do Prahy a pamětnice triumfu USK Praha z roku 2015 Tereza Vyoralová u toho nebude chybět. Reprezentační opora cítí šanci na unikátní druhý triumf, který má z Češek na kontě pouze Eva Vítečková. V cestě bude stát nejprve v semifinále turecký Mersin s hvězdnými Američankami. Druhou dvojici kandidátů tvoří Fenerbahce Istanbul a italské Schio.

„Moc se těšíme na plnou Královku, což bylo již tehdy, ale letos v celé sezoně byla velmi slušná účast na euroligové zápasy a proti Salamance to bylo opravdu skvělé,“ vyhlíží k vrcholu sezony Vyoralová.

Vzpomínky na prvenství USK se nyní vracejí. „To jsou zážitky, na které se nezapomíná. Byla to má první sezona, ale zároveň je to můj největší úspěch s USK, takže na to občas vzpomínám,“ přiznává pro web basketbalové federace. V době triumfu měla jedenadvacet let a jako benjamínek do finálových bojů nezasáhla.

Stejně jako na Final Four v roce 2015 a také loni se mohou Pražanky utkat s tureckým Fenerbahce, naopak ze hry jsou druhé soupeřky zpřed osmi let, ruský Jekatěrinburg.

„Je to určitě výhoda, že ruské celky nehrají. Jekatěrinburg měl myslím největší rozpočet ze všech, takže se teď hráčky rozpadly do celé Evropy a celé Euroliga se vyrovnala. Nejlépe je na tom teď právě Fenerbahce, které má nejvíc kvalitních hráček,“ říká devětadvacetiletá opora reprezentace.

Jenže ani Mersin, semifinálového soupeře, neradno podceňovat. Za lídra turecké nejvyšší soutěže nastoupí vskutku impozantní sestava v čele s americkou rozehrávačkou Chelsea Grayovou, která je úřadující nejužitečnější hráčkou finálové série WNBA, kde pomohla Las Vegas Aces k titulu. Je také olympijskou vítězkou a mistryní světa.

Pomáhat jí bude například další Američanka Tiffany Hayesová, Elizabeth Williamsová, či obávaná srbská střelkyně Aleksandra Crvendakičová.

Mersin si ve čtvrtfinále poradil s francouzským Bourges. „Mersin je kvalitní od začátku sezony, vedou domácí ligu, mají hodně hvězd, takže si na ně musíme dát pozor. Bude to hodně těžký zápas a určitě ne o padesát jako naposledy,“ vzpomene si Vyoralová na poslední vzájemný duel s tímto soupeřem z jara roku 2020, kdy USK vyhrál v Turecku o devětačtyřicet bodů.

„Určitě mám z některých hráček respekt, asi hlavně z těch z WNBA. Musíme k tomu přistupovat zodpovědně. Mersin má opravdu skvělou základní pětku, ale jsou to hráčky jako my a dají se porazit,“ vypráví Vyoralová o hvězdách soupeře.

Česká hráčka bude mít v hledišti podporu v podobě rodičů a také bratra Tomáše, kterému vrcholí sezona KNBL v dresu Pardubic. „Myslím, že by měli přijít všichni. Řešila jsem to s bráchou a myslím, že nehrají, takže se těším, že budou v publiku,“ uzavírá Vyoralová.

Semifinále USK proti Mersinu je na programu v pátek 14. dubna od 18 hodin.